Проспект Победы и дорогу дублер полностью откроют для движения 20 сентября

К этому времени подрядчик уложит последний слой дорожного покрытия.

В связи с началом учебного года и высоким автомобильным трафиком 1 сентября дорожно-строительной компанией «Руслан-1» было открыто движение на участке проспекта Победы от «Кольцевой» до монумента «Танк». Проезд разрешен транзитом по четырем полосам из шести – по двум в каждом направлении.



На участке реконструкции уложен верхний слой основания из крупнозернистого асфальтобетона, толщиной 10 сантиметров. В ближайшее время будет уложен ещё один выравнивающий восьмисантиметровый слой крупнозернистого асфальтобетона, а сверху конструкцию дороги накроет шестисантиметровый слой щебёночно-мастичного асфальтобетона. Таким образом, усиленное покрытие проспекта Победы достигнет толщины 24 сантиметра.



Согласно контракту, полностью первый этап реконструкции будет завершён в IV квартале. Подрядчик полностью соблюдает график работ, продолжаются работы по строительству ливневой канализации и благоустройству прилегающих территорий. Асфальтобетонные работы будут вестись преимущественно ночью.



Как сообщили в компании «Руслан-1», полностью движение по проспекту, выезды на прилегающие улицы и дорога-дублёр будут открыты до 20 сентября.

