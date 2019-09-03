Общество

18 минут назад

Проспект Победы и дорогу дублер полностью откроют для движения 20 сентября

6 307
#проспект Победы
1
Проспект Победы и дорогу дублер полностью откроют для движения 20 сентября

К этому времени подрядчик уложит последний слой дорожного покрытия.

В связи с началом учебного года и высоким автомобильным трафиком 1 сентября дорожно-строительной компанией «Руслан-1» было открыто движение на участке проспекта Победы от «Кольцевой» до монумента «Танк». Проезд разрешен транзитом по четырем полосам из шести – по двум в каждом направлении.

На участке реконструкции уложен верхний слой основания из крупнозернистого асфальтобетона, толщиной 10 сантиметров. В ближайшее время будет уложен ещё один выравнивающий восьмисантиметровый слой крупнозернистого асфальтобетона, а сверху конструкцию дороги накроет шестисантиметровый слой щебёночно-мастичного асфальтобетона. Таким образом, усиленное покрытие проспекта Победы достигнет толщины 24 сантиметра.

Согласно контракту, полностью первый этап реконструкции будет завершён в IV квартале. Подрядчик полностью соблюдает график работ, продолжаются работы по строительству ливневой канализации и благоустройству прилегающих территорий. Асфальтобетонные работы будут вестись преимущественно ночью.

Как сообщили в компании «Руслан-1», полностью движение по проспекту, выезды на прилегающие улицы и дорога-дублёр будут открыты до 20 сентября.
6 307
#проспект Победы
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Армянское радио

1 минуту назад
Сколько в Армении иностранных дорожников?
ответить

не торопитесь, мы потерпим

3 минуты назад
Не надо торопиться, можете открыть хоть 20 октября.
ответить

007

5 минут назад
Нафига открывали и разметку наносили,
ответить

Что вы пристали с этой дорогой

7 минут назад
Что вы пристали с этой дорогой
ответить

закон

9 минут назад
клоунада очередная
ответить

007

11 минут назад
24см?кто мерить будет?
ответить

Еще в рубрике

Герман Греф: «Главное в жизни - не повторить участь рождественской индейки»
#Герман Греф
Герман Греф: «Главное в жизни - не повторить участь рождественской индейки»

26 минут назад

Общество
Владимир Лисин: «Мы внимательно наблюдаем за его первыми шагами»
#НЛМК #выборы #Владимир Лисин
Владимир Лисин: «Мы внимательно наблюдаем за его первыми шагами»

47 минут назад

Общество
Рядовое кафе в Липецке приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей
#Штраф #незаконная торговля #спиртное
14
Рядовое кафе в Липецке приговорили к штрафу в 3 миллиона рублей

сегодня, 13:48

Общество
Родители слабослышащих детей попросили Игоря Артамонова оставить им любимого сурдопедагога
#конфликт #дети-инвалиды
9
Родители слабослышащих детей попросили Игоря Артамонова оставить им любимого сурдопедагога

сегодня, 12:50

Общество
Поиски пропавшей девочки: Следственный комитет возбудил уголовное дело
#пропавшие без вести
19
Поиски пропавшей девочки: Следственный комитет возбудил уголовное дело

сегодня, 12:27

Общество
В «Университетском» откроют станцию «Скорой помощи» и офис врача
#медицина #строительство #скорая помощь
13
В «Университетском» откроют станцию «Скорой помощи» и офис врача

сегодня, 11:56

Общество