Общество

сегодня, 10:12

В Липецкой области побывал потомок князей Вяземских

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#Вяземские #Коробовка
В Липецкой области побывал потомок князей Вяземских

Гражданин Франции Михаил Вяземский посетил родовое гнездо

31 августа председатель Липецкого областного краеведческого общества Александр Клоков сопровождал в поездке по местам, связанным с жизнью его предков на Грязинской земле, Михаила Петровича Вяземского, гражданина Франции, правнука государственного и военного деятеля князя Леонида Дмитриевича Вяземского (1848-1909).

Михаил Петрович с супругой и близкими друзьями посетил Димитриевский храм села Коробовка, где по его предкам была отслужена лития настоятелем храма о. Виктором Марканичем. Там же, в семейном склепе князей Вяземских, Михаил Петрович возложил цветы к захоронениям своих предков и родственников. Потомок владельцев усадьбы Лотарево, находившейся близ с. Коробовка, побывал на месте разрушенного родового гнезда князей Вяземских. На вокзале станции Грязи, где в 1917 г. был зверски убит князь Борис Леонидович Вяземский, Михаил Петрович осмотрел служебные помещения вокзала, в которых произошла трагедия, сообщили в областном краеведческом обществе.

Вяземские -  один из известнейших дворянских родов Липецкого края, представители которого (по мужской линии) были в большинстве своём военными и посвятили свои жизни служению России на полях сражений.

В наше время потомки князей Вяземских проживают за границей и, будучи представителями различных профессий, стремятся увековечить память о своих славных предках – издают мемуарную литературу, посвящённую истории их рода, рассказам о том, как сложилась их жизнь вдалеке от России.

Род князей Вяземских происходит от князя Ростислава - Михаила Смоленского, внука Владимира Мономаха. Правнук его  получил в удел Вязьму и был родоначальником князей Вяземских. 

Князь Леонид Вяземский родился в 1848 году в имении Лотарево Усманского уезда Тамбовской губернии (ныне Грязинский район Липецкой области). 

Сюда же он вернулся после ранения на турецкой войне и в конце XIX века добился, что имение стало одним из самых процветающих в России. Здесь были конный завод, фермы крупного рогатого скота, на 3200 десятинах земли развивались полеводство и овцеводство, были сооружены пруды для орошения, посажены лесополосы и др. Для крестьян в ближайшем селе Коробовка владельцы имения построили две школы, современную по тем временам больницу. 

Позднее в имении также успешно хозяйствовал его сын - Борис Вяземский, который на реке Байгора соорудил электростанцию на 500 лампочек. К сожалению, в 1917 году имение во время народных волнений было разграблено, а сам Борис Вяземский был убит разъяренной толпой революционно настроенных рабочих и крестьян  на станции в Грязях. 

В свое время по инициативе князя Леонида Вяземского в селе была построена церковь со склепом рода Вяземских. Сейчас ранее разрушенный храм полностью восстановлен.

В имении Лотарево были заложены собственные питомники для выращивания саженцев древесных культур: дуба, ясеня, остролистого клёна, берёзы, липы, боярышника, жёлтой акации, дикой маслины и др. Все поля имения разделили на клетки в 60-70 десятин, границы которых обсадили защитными лесополосами. Они устраивались для задержки в полях снега и защиты от суховеев. Крупный научный сотрудник – мелиоратор и агроном Липецкой сельскохозяйственной опытной станции И.Х.Бесков писал впоследствии: "Коробовские клетки-поля в имении князя Л.Д.Вяземского вполне соответствуют современным данным мелиоративных исследований, которые на 70 лет предвосхитили данные института имени В.В.Докучаева". 

На центральной усадьбе имения был устроен обширный парк ландшафтного стиля, оранжерейное и парниковое хозяйство. В имении была реализована такая оплата труда, при которой крестьяне окрестных деревень стремились попасть на работу как в животноводство, так и в полеводство. При очень высокой оплате труда недостатка в рабочей силе не было, на работу брали только трудолюбивых и нравственно твёрдых крестьян. Земли экономии Лотарево (тогдашний Усманский уезд Тамбовской губернии) располагались в окрестности сёл и деревень Княжая Байгора, Коробовка, Падворки, Дебри, Демшинка, Никольское, Ольшанка, Салтычки, Казельки, Пластинки, Гаршино, Васильевка.

Есть данные, что село Дебри после пожара выгорело полностью и князья Вяземские за свой счет построили каждой семье по новой избе.

Сегодня род Вяземских разбросан по всему миру. Среди вяземских много ученых, медиков, писателей и военных. Среди потомков князя есть и актриса живущая во Франции. Леа Вяземски cнялась в 28 фильмах и сериалах.

Фото:  https://www.facebook.com/kraeved48/



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#Вяземские #Коробовка

Комментарии (9)

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Поэтому и живут теперь во Франции,

3 минуты назад
1,
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1

20 минут назад
Я вообще веду свой род от АДАМА и ЕВЫ, но не хвастаюсь. А они крепастных секли и пороли в зад
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Факт

33 минуты назад
Отвечаю на вопрос. Бабка, которая выдала пьяным матросам князя в Грязях, жила на самом углу, в самом конце улицы, в сторону д. Козельки. (неправильно всегда пишут- через а, хотя это выходцы с г. Козельск). В Козельках стоит памятник летчику С.С. Осканову. Так вот, все знали, что эта бабка выдала князя Вяземского, и мы маленькими еще, на станции Хворостянка, бегала смотреть, как эта красная активиста сидела с мужем на завалинке всегда и грелись. Дом- развалюха с соломенной крышей. Там они и подохли. Домушка прямо рядом с большой мачтой ЛЭП- 500
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Камуняки с тобой не согласятся,

34 минуты назад
Факт-2,
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Факт-2

45 минут назад
Ничего не изменилось. Потомок князя приехал в холопскую Коробовку. Какие чувства он увез? Наверное, грусть и скорбь. Князь Вяземский был просвещенным и добрым человеком, помогал своим крестьянам деньгами, строил погорельцам дома. Почти все перечисленные в статье деревни- прикоммунистах были разорены, брошены, и люди выехали в 70--, когда им дали поспорта, в города. Позорище!- в село Никольское, где все вымерли или поуехали давно, газ начали проводить только сейчас!!!! Князь действительно погиб лютой смертью- его пьяные матросы, проезжавшие через Грязи, сбросили со 2 этажа на штыки...
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Это что,

50 минут назад
Факт, она и при царе,и при красных в развалюхе жила?
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На колени,

53 минуты назад
холопы!!!Князь пожаловал!!!
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житель

55 минут назад
Гнездо в Липецкой обл.Сам гр.Франции и живет там же,какой от него толк....
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Факт

сегодня, 10:27
Отличная новость! Дополню: Князя Вяземского пьяные матросы-дезертиры сбросили со 2 этажа вокзала в Грязях на штыки. А опознала и предала матросам активистка со станции Хворостянка. Эта тварь дожила с мужем до глубокой старости, их дом- развалюха стоял напротив нынешнего узла- развилки ЛЭП- 500, на углу улицы, ведущей в сторону Козелек
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