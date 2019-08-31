Спорт

27 минут назад

Матч неиспользованных возможностей и красных карточек: как «Металлург»проиграл «Калуге»

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Матч неиспользованных возможностей и красных карточек: как «Металлург»проиграл «Калуге»

Команда Сергея Машнина впервые проиграла в чемпионате.

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Липецкие «сталевары» в 7-м туре потерпели первое поражение в первенстве группы «Центр», на своем поле неожиданно уступив «Калуге».

Отчет об игре можно прочитать здесь. Заметим, что два игрока «Металлурга» полечили красные карточки: на 63-й минуте за два предупреждения поле покинул Александр Харин, а уже после игры по пути в раздевалку «красный свет» заслужил капитан нашей команды Евгений Фролов, темпераментно раскритиковавший арбитра. По правилам футбола красная карточка, полученная после матча, имеет такое же значение, как и в ходе игры. Фролова теперь тоже ждет дисквалификация.

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