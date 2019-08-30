«Металлург» проиграл «Калуге», нахватав красных карточек во время и после матча

Липецкие «сталевары» первое поражение в чемпионате потерпели сегодня в своем 7-м матче. Беда пришла откуда не ждали: липчанам заступили дорогу середняки из «Калуги», сегодня победившие – 1:0.

Как заметил после игры главный тренер калужан Константин Дзуцев, «если бы до начала матча мне бы сказали, что мы выиграем, я бы удивился. Но мя сегодня приложили все силы…».

У липчан отсутствовал лидер и лучший бомбардир (4 гола) Андрей Овчинников, которые перед игрой подхватил сильнейшую простуду и о его участии в игре не могло быть и речи. Без главного конструктора атак у «Металлурга» в первые полчаса мало что получалось в нападении.

А вот «Калуга» неожиданно начала игру с позиции силы. На исходе получаса игры гости подали угловой, мяч через всю штрафную прилетел к их капитану Юрию Дубровину, которые идеально поймал мяч на ногу и с лету вколотил его в дальний угол – 1:0.

В первом тайме «Металлург» дважды выручила перекладина, а еще мяч дополнительно три раза влетал в липецкие ворота, но дважды судьи определили офсайд, а один раз игрок гостей подыграл себе рукой.

Видя, что игра не клеится, главный тренер Сергей Машнин первую замену сделал еще до перерыва, выпустив вместо оборонительного полузащитника Вениамина Баязова форварда Сергея Чернышова. На поле у «сталеваров» стало три номинальных нападающих – Чернышов, Руслан Ахвледиани, Артур Арустамян.

Арустамян мог сравнять счет на последних секундах тайма, но из пределов вратарской угодил во вратаря.

После перерыва атаки «Металлурга» стали повеселее, гол назревал. Однако полузащитнику Александру Харину хватило 4-х минут, чтобы заработать две желтые карточки, которые автоматически переросли в удаление на 64-й минуте.

Даже вдесятером липчане продолжали идти вперед. Арустамян с центра поля убегал один на один с голкипером, имеющий опыт игры в ФНЛ Максим Павлов удар у упор отразил. Мяч попал в защитника и полетел в сторону ворот. Весь стадион замер, но игровой снаряд под огорченный вздох трибун прошел в сантиметрах от штанги.

На 73-й минуте в очередной атаке Роман Войдель пытался закрутить мяч в дальнюю «девятку» - мимо.

На 84-й минуте дальний удар Чернышова мог принести успех липчанам, но в броске Павлов отбил мяч.

Последний шанс был на 88-й минуте: Александр Викторов набросил мяч в штрафную, снаряд срикошетил от защитника и полетел под перекладину - Павлов в броске кончиками пальцев перевел его на угловой.

Концовка матча прошла в одном ключе: «Металлург» в меньшинстве давил, а гости «окопались» возле своей штрафной и дотерпели до победы.

Уже после окончания матча по пути в раздевалку главный судья Максим Матюнин из Москвы предъявил красную карточку капитану "Металлурга" Евгению Фролову, раскритиковавшего его действия.

К слову, 7-й тур оказался роковым для всех лидеров группы «Центр». Как и липчане, первое поражение потерпело брянское «Динамо», уступившее в Рязани – 1:3. Столичный «Арарат» сложил оружие в Новомосковске – 1:2.

Так что на турнирное положение «сталеваров» проигрыш не сильно повлиял. Правда, сегодняь в случае выигрыша мы бы могли, например, догнать лидера группы «Центр» «Динамо» из Брянска, в гости к которому мы едем играть следующий матч 6 сентября.