8 минут назад
На стадионе 77 школы заново укладывают резиновое покрытие
Подрядчик, некачественно отремонтировавший школьный стадион, переделывает работы – новое покрытие футбольного поля должно быть готово уже на следующей неделе.
Реконструкция стадионов продолжится в других школах. Так, на территории образовательных учреждений №14, 42, 47 и 70 проведут ремонт спортивных площадок с заменой или устройством синтетического покрытия. В школе №69 аналогичные работы уже завершены – перед началом нового учебного года здесь оборудовали современные беговые дорожки.