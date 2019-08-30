Общество

8 минут назад

На стадионе 77 школы заново укладывают резиновое покрытие

48
#благоустройство
На стадионе 77 школы заново укладывают резиновое покрытие

Подрядчик, некачественно отремонтировавший школьный стадион, переделывает работы – новое покрытие футбольного поля должно быть готово уже на следующей неделе.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, резиновый ковёр, уложенный в конце прошлого года, этой весной пришёл в негодность – начал рваться и отслаиваться. Строителей обязали устранить недочёты, но частичный ремонт не помог. В администрации города приняли решение обязать подрядчика полностью перестелить покрытие. К работам ООО «Шинэко» приступило на днях.

Реконструкция стадионов продолжится в других школах. Так, на территории образовательных учреждений №14, 42, 47 и 70 проведут ремонт спортивных площадок с заменой или устройством синтетического покрытия. В школе №69 аналогичные работы уже завершены – перед началом нового учебного года здесь оборудовали современные беговые дорожки.

 

48
#благоустройство

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