Общество

57 минут назад

Свои двери распахнули 277 липецких школ: что ждет учеников и родителей

11 839
#образование #школа #1 сентября
Свои двери распахнули 277 липецких школ: что ждет учеников и родителей

Сегодня в 277 школах Липецкой области проходят линейки в честь Дня знаний. Начало учебного года перенесли на 2 сентября, так как официальный День знаний выпал на выходной.

Соответственно, на день позже передвинули запрет на торговлю в регионе спиртным: сегодня магазины не смогут продавать алкоголь.

Вместе со школами в новый учебный год в Липецкой области входят 323 детских сада, 59 учреждений дополнительного образования детей, 30 техникумов и колледжей, социальные центры для сирот и инвалидов.

Сегодня за парты сели почти 124 тысячи школьников и студентов, что на 2 000 больше, чем год назад. В первый раз в первый класс пошли 13,5 тысячи детей, а вот 5,5 тысячи ребят отмечают свою последнюю сентябрьскую линейку — они выпускники. 10,2% учеников липецких школ придется посещать занятия во вторую смену. Такой режим работы школ до сих пор сохранился в ряде районов региона. Для того, чтобы уйти от второй смены, в области строят новые школы. Так, сегодня откроют школу №26 в микрорайоне «Победа». Она примет 800 учеников; в школе будут работать кужки робототехники, раннего программирования, 3D-графики и 3D-моделирования,WEB-дизайна и смежных дисциплин.

Горячим питанием в этом году обеспечат более 90% учеников липецких школ. Треть из них питаются в школе один раз, две трети — дважды за день. Отследить питание своего ребенка и оплату обедов родители школьников Ельца и Липецка смогут через им уже известную программу «БАРС. Образование – Электронная школа». Взрослые смогут контролировать меню своего ребенка и оплачивать его, в том числе — в кредит.

На подготовку учреждений образования к началу работы в 2019 году потратили 879 млн рублей. На что потрачены деньги? Куплены 62 школьных автобуса для 17 районов региона. Они будут возить до ближайших школ почти 11 000 учеников. Куплены наборы учебников для каждого школьника: более 208 000 книг на сумму свыше 101 млн рублей. А вот вопрос покупать или нет к ним рабочие тетради — решает школа. Впрочем, если без тетради учебник «не работает», то тетради школа обязана предоставить бесплатно.

39 млн рублей потрачено на 25 «Точек роста» - это центры цифрового и гуманитарного образования на базе школ. Даже в селах должны появиться новинки техники: например, квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности.

11 839
#образование #школа #1 сентября

Комментарии (11)

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Виктор 2-28-14

7 минут назад
Вася, это похоже,бывшая церковно -приходская........Там стойкий запах ладана.....Молитвы,спозаранку....И розгами.по жопе,хлестает поп подранку....
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родитель

14 минут назад
А магазины пусть и на продают,Бар "Бархат"торгует круглосуточно ,Томато торгует пиво,дети будут за одним столом сидеть есть пиццу,родители пить пиво.Сухой день,это не проблема.Каждый бар,каждое кафе торгует.
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Вера

16 минут назад
Надо сдать денег.....и понеслось.
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Живу я здесь

16 минут назад
Чип, всё так, плюс платные тетради за 1,5 к, ну и репетиторы, и охрана, и подарки в "департамент". Люблю школу
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Чип

21 минуту назад
Нехватка учителей, оплата охраны, поиском репетиторов, питание детей, головные боли, разбор полётов, ну и как всегда повтор программы с уроками после работы.
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Калдырь

24 минуты назад
Задача . Первокласнику Иванову, родители купили карандаш для школы в кредит. А сыну сенатора Петрова, родители купили частную школу в Лондоне. Вопрос, кто из родителей учеников патриот России?
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макс

25 минут назад
напишите лучше сколько украли на школьных ремонтах и закупках. и сколько украдут на школьном питании.
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123

33 минуты назад
Под какой процент кредит?
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Вова 5б

35 минут назад
Идите в жопу вы со своей школой
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Гость

43 минуты назад
Очередные поборы
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