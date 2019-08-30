2 сентября в Липецке не будут торговать спиртным

2 сентября в Липецке на весь день будет прекращена торговля алкогольными напитками. Как пояснили в городском управлении потребительского рынка, согласно закону «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области», розничная продажа алкогольной продукции не допускается в День знаний - 1 сентября. Если 1 сентября приходится на нерабочий день, как в этом году, запрет действует в следующий за 1 сентября рабочий день.





