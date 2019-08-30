Общество

28 минут назад

2 сентября в Липецке не будут торговать спиртным

2 162
#алкоголь
2 сентября в Липецке не будут торговать спиртным
2 сентября в Липецке на весь день будет прекращена торговля алкогольными напитками. Как пояснили в городском управлении потребительского рынка, согласно закону «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области»,  розничная продажа алкогольной продукции не допускается в День знаний  - 1 сентября. Если 1 сентября приходится на нерабочий день, как в этом году, запрет действует в следующий за 1 сентября рабочий день. 

 
2 162
#алкоголь

Комментарии (2)

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Грым

6 минут назад
Закупаемся все первого - на два дня сразу! Первого нормально всадим, второго спиногрызов в школу - и похмеляться! Лепота!
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Житель

8 минут назад
Будет бархат торговать.
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