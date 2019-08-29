Общество
22 минуты назад
На улице Терешковой хотят построить выставочный зал
А на Первомайской — переделать магазин в кафе.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка объявил о проведении публичных слушаний по вопросам капитального строительства. На слушания вынесено 11 проектов строительства и реконструкции.
Помимо вопросов, связанных со планами достройки частных домов и складских помещений, на публичных слушаниях обсудят проекты социально ориентированного строительства. Так, на улице Терешковой хотят построить выставочный зал. Под него выделен участок в районе дома №5, во дворе. На бульваре Есенина, у детсада №40, планируют завершить строительство магазина. В доме №82 на улице Первомайской магазин хотят переделать в кафе. На улице Димитрова планируется строительство административного здания. Кроме того, в районе площади Металлургов хотят возвести комплекс по производству продуктов разделения воздуха площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров.
Заседание по всем этим вопросам состоится в конференц-зале мэрии (Театральная,1) 5 сентября. Все заинтересованные стороны ждут там с 15:30.
Помимо вопросов, связанных со планами достройки частных домов и складских помещений, на публичных слушаниях обсудят проекты социально ориентированного строительства. Так, на улице Терешковой хотят построить выставочный зал. Под него выделен участок в районе дома №5, во дворе. На бульваре Есенина, у детсада №40, планируют завершить строительство магазина. В доме №82 на улице Первомайской магазин хотят переделать в кафе. На улице Димитрова планируется строительство административного здания. Кроме того, в районе площади Металлургов хотят возвести комплекс по производству продуктов разделения воздуха площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров.
Заседание по всем этим вопросам состоится в конференц-зале мэрии (Театральная,1) 5 сентября. Все заинтересованные стороны ждут там с 15:30.
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