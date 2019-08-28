Происшествия
19 минут назад
На главу администрации напали с вилами
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Нападавшего отправили на принудительное лечение.
Мировой судья СУ №1 Елецкого района отправил жителя Липецкой области на принудительное лечение. Мужчина, страдающий расстройствами психики, напал на главу сельсовета. Его действия были квалифицированы по ст.119 УК РФ «Угроза убийством».
Преступление было совершено у здания администрации Федоровский сельсовет. Подсудимый пришел туда в поисках главы сельсовета. Он встретил старшего экономиста сельсовета, и та позвонила главе, сообщила о визитере. Когда глава приехал к зданию администрации, то его на дороге с вилами в руках встречал мужчина. Он направил их зубьями в сторону чиновника и кричал «Заколю!», «Убью!». К счастью, в этот момент к зданию администрации подъехал местный житель, он стал отвлекать внимание мужчины с вилами. Воспользовавшись моментом, глава сельсовета отобрал у нападавшего вилы. Мужчины повалили буйного односельчанина на землю и удерживали его до приезда врачей «Скорой помощи», которых вызвали сотрудники администрации.
Медики госпитализировали мужчину. При изучении его личности было установлено, что пациент страдает психическим заболеванием. Мужчина не стал в суде отрицать своего недуга и согласился пройти лечение. Суд прекратил уголовное дело из-за невменяемости мужчины и определил его в психиатрический стационар.
Фото: belnaviny.by
Преступление было совершено у здания администрации Федоровский сельсовет. Подсудимый пришел туда в поисках главы сельсовета. Он встретил старшего экономиста сельсовета, и та позвонила главе, сообщила о визитере. Когда глава приехал к зданию администрации, то его на дороге с вилами в руках встречал мужчина. Он направил их зубьями в сторону чиновника и кричал «Заколю!», «Убью!». К счастью, в этот момент к зданию администрации подъехал местный житель, он стал отвлекать внимание мужчины с вилами. Воспользовавшись моментом, глава сельсовета отобрал у нападавшего вилы. Мужчины повалили буйного односельчанина на землю и удерживали его до приезда врачей «Скорой помощи», которых вызвали сотрудники администрации.
Медики госпитализировали мужчину. При изучении его личности было установлено, что пациент страдает психическим заболеванием. Мужчина не стал в суде отрицать своего недуга и согласился пройти лечение. Суд прекратил уголовное дело из-за невменяемости мужчины и определил его в психиатрический стационар.
Фото: belnaviny.by
1 542
Урааааа
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