Происшествия

19 минут назад

На главу администрации напали с вилами

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#угроза убийством
На главу администрации напали с вилами

Нападавшего отправили на принудительное лечение.

Мировой судья СУ №1 Елецкого района отправил жителя Липецкой области на принудительное лечение. Мужчина, страдающий расстройствами психики, напал на главу сельсовета. Его действия были квалифицированы по ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

Преступление было совершено у здания администрации Федоровский сельсовет. Подсудимый пришел туда в поисках главы сельсовета. Он встретил старшего экономиста сельсовета, и та позвонила главе, сообщила о визитере. Когда глава приехал к зданию администрации, то его на дороге с вилами в руках встречал мужчина. Он направил их зубьями в сторону чиновника и кричал «Заколю!», «Убью!». К счастью, в этот момент к зданию администрации подъехал местный житель, он стал отвлекать внимание мужчины с вилами. Воспользовавшись моментом, глава сельсовета отобрал у нападавшего вилы. Мужчины повалили буйного односельчанина на землю и удерживали его до приезда врачей «Скорой помощи», которых вызвали сотрудники администрации.

Медики госпитализировали мужчину. При изучении его личности было установлено, что пациент страдает психическим заболеванием. Мужчина не стал в суде отрицать своего недуга и согласился пройти лечение. Суд прекратил уголовное дело из-за невменяемости мужчины и определил его в психиатрический стационар.


Фото: belnaviny.by

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#угроза убийством

Комментарии (2)

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Урааааа

16 секунд назад
Лед тронулся господа)))
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О

1 минуту назад
Всяк кто с вилами на власть дурак оно и так понятно! Зачем писать об этом на кануне осени то?
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