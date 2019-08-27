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Деньги, ошибочно списанные с льготных транспортных карт, вернут

2 606
#транспортные карты
Деньги, ошибочно списанные с льготных транспортных карт, вернут
25 августа в 13:00 произошел сбой в программном обеспечении терминалов по продаже и пополнению транспортных карт. Как сообщили в ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области», к 17:30 неисправности были устранены. 

Возврат денег будет производиться специалистами в автоматическом режиме. Пассажиру необходимо будет лишь актуализировать транспортную карту в процессе эксплуатации. В том же режиме произведут все необходимые взаиморасчеты с перевозчиками, недополучившими средства за проезд.

ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» приносит извинения всем, кому сбой в работе системы безналичной оплаты проезда доставил неудобства. Сотрудники учреждения ведут работу по недопущению подобных случаев в дальнейшем.

2 606
#транспортные карты

Комментарии (2)

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Гыгы

49 минут назад
Не вернут! Эта операция не выполнима!
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липчанин

52 минуты назад
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СВОРОВАТЬ!!!
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