43 минуты назад
Тренер «Сатурна» оценил хитрый замысел лидера «Металлурга» в Раменском
Наставник хозяев поблагодарил подопечных за ничью с одним из лидеров и прокомментировал пропущенный со штрафного гол.
После матча в Раменском, в котором «Металлург» сначала забил в свои ворота, а затем сравнял счет на последних минутах – 1:1, на вопросы журналистов ответил и главный тренер хозяев Сергей Жуков.- Хороший футбол в исполнении обеих команд, - сказал он на пресс-конференции, - По своей команде скажу, что я уже вижу те хорошие взаимодействия, который тренерский штаб хочет видеть в исполнении футболистов. Ребята правильно играют. Вижу, что они получают от футбола и положительным эмоции. Сегодня нам противостоял хороший соперник. Опытные, мастеровитые и сыгранные ребята. А наши молодые ребята ни в чем не уступали опытным мастерам. Они знают себе цену. Тоже хотят расти, прогрессировать, показывать уровень своего мастерства. По счёту, наверное, соглашусь, что ничья закономерный исход. Хотя, где-то нам могло повезти больше, и взяли бы три очка. Тем приятнее было бы, но ничего страшного в ничьей нет. Двигается дальше. Работаем, готовимся к выезду.
- Можно ли сказать, что пропущенный гол – несчастный случай?
Подготовлено при содействии пресс-службы ФК «Сатурн».
Лавров