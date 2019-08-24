Спорт

43 минуты назад

Тренер «Сатурна» оценил хитрый замысел лидера «Металлурга» в Раменском

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Тренер «Сатурна» оценил хитрый замысел лидера «Металлурга» в Раменском

Наставник хозяев поблагодарил подопечных за ничью с одним из лидеров и прокомментировал пропущенный со штрафного гол.

После матча в Раменском, в котором «Металлург» сначала забил в свои ворота, а затем сравнял счет на последних минутах – 1:1, на вопросы журналистов ответил и главный тренер хозяев Сергей Жуков.

- Хороший футбол в исполнении обеих команд, - сказал он на пресс-конференции, - По своей команде скажу, что я уже вижу те хорошие взаимодействия, который тренерский штаб хочет видеть в исполнении футболистов. Ребята правильно играют. Вижу, что они получают от футбола и положительным эмоции. Сегодня нам противостоял хороший соперник. Опытные, мастеровитые и сыгранные ребята. А наши молодые ребята ни в чем не уступали опытным мастерам. Они знают себе цену. Тоже хотят расти, прогрессировать, показывать уровень своего мастерства. По счёту, наверное, соглашусь, что ничья закономерный исход. Хотя, где-то нам могло повезти больше, и взяли бы три очка. Тем приятнее было бы, но ничего страшного в ничьей нет. Двигается дальше. Работаем, готовимся к выезду.

- Можно ли сказать, что пропущенный гол – несчастный случай?

- Мы тоже в ворота Липецка с игры не забили сами. Но мы хотели, атаковали, имели прекрасные шансы. Однако реализация.… Где-то торопились, где-то, наверное, не хватало исполнительского мастерства. Самое главное, что футболисты держали структуру игры. Был хороший контроль мяча, выходы к воротам соперника. А гол в наши ворота.… Сам всегда говорю ребятам: когда делаете с полуфланга передачу в штрафную - цельтесь в дальний угол, потому что вратарь не успеет среагировать. Все внимание идёт на мяч, он не чувствует дистанцию, при скоплении игроков не может сыграть на выходе и остается на ленточке. Пропустили, но ничего страшного. Поблагодарил ребят. Болельщики оценили их игру. Поддерживали команду, гнали вперед, поэтому еще сильнее хотелось добыть три очка в матче с сильным соперником и отблагодарить зрителей за поддержку.

Подготовлено при содействии пресс-службы ФК «Сатурн».



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Лавров

7 минут назад
Дебилы, б...ь!
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