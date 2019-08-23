«Металлург» в Раменском забил два гола – в свои и в чужие ворота

Спасителем команды на последних минутах стал Андрей Овчинников, который мог бы сегодня и не сыграть. если бы руководство клуба не защитило его от продолжительной дисквалификации.

Липецкий «Металлург» во второй раз подряд сыграл вничью на выезде – 1:1. На этот раз липчане обменялись голами в Раменском с «Сатурном».

Впрочем, не совсем и обменялись, ведь оба мяча в этой встрече забили … игроки «сталеваров».

В первом тайме острее выглядели хозяева. На 6-й минуте пасом за спину защитникам они вывели на ударную позицию хавбека Никиту Коробова – тот пробил по воротам, но мяч рикошетом от защитника и от штанги ушел на угловой. А перед самым перерывом другой полузащитник «Сатурна» Иван Шаров убегал практически один на один с нашим вратарем Михаилом Алфимовым, но тот спас команду после удара в упор.

«Металлург» заметно прибавил во втором тайме. На 47-й минуте Руслан Ахвледиани обыграл защитника и закручивал мяч в дальний угол, но здесь на высоте оказался уже вратарь «Сатурна».

Пропустивший 2 матча из-за дисквалификации и изголодавшийся по лидер липчан Андрей Овчинников должен был забить на 64-й минуте – его пушечный удар из-за пределов штрафной смог бы отразить не каждый голкипер, но «инопланетянину» Арби Межиеву повезло: летевший под перекладину мяч в последний момент наткнулся на выставленную вверх руку.

Как говорится, гол назревал. И назрел. Но влетел от нашего игрока совсем не в неприятельские ворота. На 67-й минуте активный у «Сатурна» Коробов прострелил со своего правого фланга, центральный защитник Илья Баульчев пошел на перехват, но неудачно срезал мяч в собственные ворота мимо никак не ожидавшего такого развития событий Алфимова.

Михаил Алфимов только в прошлом туре пропустил первый гол в чемпионате, а до этого 4 матча держал ворота «сталеваров» на замке. Теперь Алфимову забили одинаковое количество мячей свои и чужие футболисты – и смех, и грех…

В распоряжении липчан оставалось чуть больше 20 минут, и их удалось провести с пользой. Главный тренер Сергей Машнин сразу пошел «ва-банк», вместо одного из двух «опорников» Вениамина Баязова бросив в бой второго форварда Артура Арустамяна. А вскоре отдавшего все силы борьбе Чернышова заменил свеженький Александр Харин.

Но спасение пришло с другой стороны – от Овчинникова. На 86-й минуте Андрей взялся исполнять штрафной практически «с точки своего тезки Шевченко» (в 1999 году лучший футболист в истории постсоветского пространства неожиданным ударом «похоронил» сборную России в отборочном турнире к Евро-2000, прим.). Овчинников и в нынешнем чемпионате (в Обнинске), и в этом календарном году (в весеннем матче прошлого чемпионата в Москве с «Торпедо») демонстрировал способность наносить неожиданные и, главное, результативные удары по чужим воротам. На этот раз он вновь решил пробить – мяч ударился о землю перед вратарской и, не задетый никем, юркнул в сетку мимо опешившего вратаря – 1:1.

Полузащитник «Металлурга» забил уже свой 4-й гол в чемпионате. Любопытно, что за удаление в Новомосковске Овчинникову светила дисквалификация на 4 матча, и не добейся руководство «Металлурга» пересмотра обвинительной формулировки, и не сократи наказание вдвое, то кто бы нас сегодня спас?

Судья добавил к основному времени 4 минуты: за это время «Сатурн» подал три угловых, один из которых был очень опасным. Мяч отскочил к игроку хозяев, тот бил в дальний угол, но промазал.

«Металлург» остался на 2-м месте, набрав 12 очков. На три балла больше у лидера брянского «Динамо», которое сегодня дожало дома «Химки-М» - 1:0. На один турнирный балл отстает от нас саратовский «Сокол», дома победивший «Ротор-2» из Волгограда – 4:0.

Теперь «сталевары» возвращаются домой, чтобы в пятницу 30 августа сыграть на своем поле с «Калугой.

Фото ФК "Сатурн" (Раменское)

