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сегодня, 17:05

Судебный пристав из Льва-Толстого спас ребенка

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#Пристав #мужественный поступок
Судебный пристав из Льва-Толстого спас ребенка

Малыш случайно закрылся в доме, испугался и сильно плакал.

Судебный пристав по ОУПДС Лев-Толстовского районного отдела судебных приставов УФССП России по Липецкой области Сергей Щиголев спас ребенка.

Как сообщили в ведомстве, проезжая по улице Луговой в поселке Лев-Толстой, пристав заметил плачущую женщину, которая рассказала, что внутри дома закрылся ее маленький внук в возрасте 1 года и 4-х месяцев.

Ситуация грозила опасностью для малыша, который сам не мог открыть дверь маме, испугался и тоже сильно плакал.

Обойдя дом, судебный пристав заметил приоткрытое на проветривание окно. Совместно с водителем они приняли решение его демонтировать. В результате, вытащив окно, Сергей проник в дом, успокоил ребёнка и открыл дверь. Таким образом, Сергей Щиголев оказался в нужном месте и в нужное время, проявив внимательность и бдительность, - отметили в пресс-службе.

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#Пристав #мужественный поступок

Комментарии (2)

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Гость

9 минут назад
Окно демонтировали.
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Сергей 13

32 минуты назад
Кого кого они демонтировали?
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