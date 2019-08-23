сегодня, 17:05
Судебный пристав из Льва-Толстого спас ребенка
Малыш случайно закрылся в доме, испугался и сильно плакал.
Судебный пристав по ОУПДС Лев-Толстовского районного отдела судебных приставов УФССП России по Липецкой области Сергей Щиголев спас ребенка.
Как сообщили в ведомстве, проезжая по улице Луговой в поселке Лев-Толстой, пристав заметил плачущую женщину, которая рассказала, что внутри дома закрылся ее маленький внук в возрасте 1 года и 4-х месяцев.
Ситуация грозила опасностью для малыша, который сам не мог открыть дверь маме, испугался и тоже сильно плакал.
Обойдя дом, судебный пристав заметил приоткрытое на проветривание окно. Совместно с водителем они приняли решение его демонтировать. В результате, вытащив окно, Сергей проник в дом, успокоил ребёнка и открыл дверь. Таким образом, Сергей Щиголев оказался в нужном месте и в нужное время, проявив внимательность и бдительность, - отметили в пресс-службе.
Гость
Сергей 13