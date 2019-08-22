Общество
44 минуты назад
В Липецке запретили расширять храм
В сооружении собираются адвентисты.
Администрация Липецка на основании итогов публичных слушаний и выводов городской комиссии по землепользованию и застройке отказала в разрешении на четыре строительных проекта. Они касались строительства кафе, многоквартирного дома, церкви и придорожного сервиса. Вместе с этим мэрия разрешила строительство ряда частных домов ( СНТ «Сокол-3», улицы Винницкая, Либкнехта, Яблоневая), спортивного комплекса (улица Одоевского, район 10 шахты), автосалона (Катукова,5), магазинов (Универсальный проезд, улица Детская), станции технического обслуживания (Елецкое шоссе).
Мэрия не дала добро на строительство коттеджа на несколько квартир на улице Минской из-за того, что не проведено межевание участка, а владельцы соседних земель высказались резко против строительных работ. Также из-за недовольства горожан и, к тому же, из-за нарушения инсоляции отказано в предоставлении дополнительной земли для завершения строительства спортивного центра на углу улицы Полиграфической и проезда Кувшинова. Из-за выхода за «красные линии» отказом закончилась идея построить на Торговой площади придорожный сервис.
Мэрия отказала в разрешении на строительство церкви адвентистов на улице Пирогова. Планы религиозной общины по расширению их здания противоречат градостроительному регламенту и нормам строительства. Церковь адвентистов уже не раз становилась предметом не только публичных слушаний, но и судебных разбирательств.
Заметим, что все отклоненные проекты могут снова пропустить через публичные слушания, если авторы строительных планов откорректируют их с учетом выявленных нарушений.
Мэрия не дала добро на строительство коттеджа на несколько квартир на улице Минской из-за того, что не проведено межевание участка, а владельцы соседних земель высказались резко против строительных работ. Также из-за недовольства горожан и, к тому же, из-за нарушения инсоляции отказано в предоставлении дополнительной земли для завершения строительства спортивного центра на углу улицы Полиграфической и проезда Кувшинова. Из-за выхода за «красные линии» отказом закончилась идея построить на Торговой площади придорожный сервис.
Мэрия отказала в разрешении на строительство церкви адвентистов на улице Пирогова. Планы религиозной общины по расширению их здания противоречат градостроительному регламенту и нормам строительства. Церковь адвентистов уже не раз становилась предметом не только публичных слушаний, но и судебных разбирательств.
Заметим, что все отклоненные проекты могут снова пропустить через публичные слушания, если авторы строительных планов откорректируют их с учетом выявленных нарушений.
Фауст
из-за нарушения инсоляции отказано
яхта Гундяева
весёлый
правильно отказали