Общество

58 минут назад

Адвентисты опротестовали запрет на строительство церкви в Липецке

6 670
#публичные слушания #строительство
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Адвентисты опротестовали запрет на строительство церкви в Липецке

Областной суд отправил дело на пересмотр.

Судебная коллегия по административным делам Липецкого областного суда обязала мэрию Липецка рассмотреть заявление местной религиозной организации «Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня Липецка». В 2018 году администрация города на основе итогов публичных слушаний отказала организации в предоставлении разрешения на строительство церкви на улице Пирогова.

Летом 2018 года департамент градостроительства и архитектуры проводил публичные слушания по вопросу строительства здания религиозного назначения на улице Пирогова. Извещение о планах подала «Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня Липецка». Проект не прошел публичные слушания, так как вызвал критику местных жителей. Они указали, что уже имеющееся на улице Пирогова — самострой, затопляющий соседний участок. Кроме того, площади земельного участка не достаточно для размещения парковки приезжающих машин. Как итог, комиссия отклонила запрос адвентистов.

В организации с таким решением мэрии Липецка не согласились. Представители адвентистов обратились в суд. В заявлении организация указала, что ей на праве собственности принадлежит участок в 752 квадратных метра и построенный на нем частный дом в 479 квадратных метров. При его строительстве градостроительные и строительные нормы и правила не нарушены, здание — не самострой. Соответственно, дом можно перепрофилировать или перестроить под церковь. Судебная коллегия посчитала, что обоснование отказа (нарушение права заинтересованных лиц на благоприятные условия жизнедеятельности) слишком общо и не обладает конкретикой.

- Принимая решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, административный ответчик не указал, в чем именно заключается нарушение прав заинтересованных лиц на благоприятные условия жизнедеятельности, - указано в документах областного суда. - Решение административного ответчика относительно отказа в предоставлении разрешения должно быть мотивированным и обоснованным, содержать конкретные основания, по которым произведен такой отказ, в частности – указание о том, какие именно права заинтересованных лиц на благоприятные условия жизнедеятельности нарушаются.

Судебная коллегия по административным делам отменила решение суда первой инстанции. Вопрос снова поступит на публичные слушания.
6 670
#публичные слушания #строительство
1

Комментарии (6)

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Местный

17 минут назад
жители сокола, а православные достали улицы и трассы перекрывать своими "ходами". Я не отношу себя ни к какой вере.
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Местный

18 минут назад
Люди которые православные "на всю голову", ваша церковь (именно РПЦ и их офисы) дохрена сделала для людей?. У этих хоть реб центры нормальные. А РПЦ без денег вы не нужны.
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Перун

24 минуты назад
Колобок, а если последователи древних славянских верований попросят тебя за порог? Их вера древнее, по крайней мере, здесь!
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жители сокола

33 минуты назад
Достали адвентисты. Машины под забор ставят. Автобусы газуют. Поют при открытых окнах свои напевы. Нужно запретить их деятельность
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Колобок

45 минут назад
Не фиг делать в нашей области баптистам, адвентистам и прочим! У нас - исторически православие! А кто хочет других религиозных воззрений - мир велик, много разных стран с другими религиями - добро пожаловать туда!
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1231245

47 минут назад
достройте те что есть! НЛМК стоит ! ПОЗОР!
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