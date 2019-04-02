Общество
58 минут назад
Адвентисты опротестовали запрет на строительство церкви в Липецке
Областной суд отправил дело на пересмотр.
Судебная коллегия по административным делам Липецкого областного суда обязала мэрию Липецка рассмотреть заявление местной религиозной организации «Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня Липецка». В 2018 году администрация города на основе итогов публичных слушаний отказала организации в предоставлении разрешения на строительство церкви на улице Пирогова.
Летом 2018 года департамент градостроительства и архитектуры проводил публичные слушания по вопросу строительства здания религиозного назначения на улице Пирогова. Извещение о планах подала «Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня Липецка». Проект не прошел публичные слушания, так как вызвал критику местных жителей. Они указали, что уже имеющееся на улице Пирогова — самострой, затопляющий соседний участок. Кроме того, площади земельного участка не достаточно для размещения парковки приезжающих машин. Как итог, комиссия отклонила запрос адвентистов.
В организации с таким решением мэрии Липецка не согласились. Представители адвентистов обратились в суд. В заявлении организация указала, что ей на праве собственности принадлежит участок в 752 квадратных метра и построенный на нем частный дом в 479 квадратных метров. При его строительстве градостроительные и строительные нормы и правила не нарушены, здание — не самострой. Соответственно, дом можно перепрофилировать или перестроить под церковь. Судебная коллегия посчитала, что обоснование отказа (нарушение права заинтересованных лиц на благоприятные условия жизнедеятельности) слишком общо и не обладает конкретикой.
- Принимая решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, административный ответчик не указал, в чем именно заключается нарушение прав заинтересованных лиц на благоприятные условия жизнедеятельности, - указано в документах областного суда. - Решение административного ответчика относительно отказа в предоставлении разрешения должно быть мотивированным и обоснованным, содержать конкретные основания, по которым произведен такой отказ, в частности – указание о том, какие именно права заинтересованных лиц на благоприятные условия жизнедеятельности нарушаются.
Судебная коллегия по административным делам отменила решение суда первой инстанции. Вопрос снова поступит на публичные слушания.
Летом 2018 года департамент градостроительства и архитектуры проводил публичные слушания по вопросу строительства здания религиозного назначения на улице Пирогова. Извещение о планах подала «Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого дня Липецка». Проект не прошел публичные слушания, так как вызвал критику местных жителей. Они указали, что уже имеющееся на улице Пирогова — самострой, затопляющий соседний участок. Кроме того, площади земельного участка не достаточно для размещения парковки приезжающих машин. Как итог, комиссия отклонила запрос адвентистов.
В организации с таким решением мэрии Липецка не согласились. Представители адвентистов обратились в суд. В заявлении организация указала, что ей на праве собственности принадлежит участок в 752 квадратных метра и построенный на нем частный дом в 479 квадратных метров. При его строительстве градостроительные и строительные нормы и правила не нарушены, здание — не самострой. Соответственно, дом можно перепрофилировать или перестроить под церковь. Судебная коллегия посчитала, что обоснование отказа (нарушение права заинтересованных лиц на благоприятные условия жизнедеятельности) слишком общо и не обладает конкретикой.
- Принимая решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, административный ответчик не указал, в чем именно заключается нарушение прав заинтересованных лиц на благоприятные условия жизнедеятельности, - указано в документах областного суда. - Решение административного ответчика относительно отказа в предоставлении разрешения должно быть мотивированным и обоснованным, содержать конкретные основания, по которым произведен такой отказ, в частности – указание о том, какие именно права заинтересованных лиц на благоприятные условия жизнедеятельности нарушаются.
Судебная коллегия по административным делам отменила решение суда первой инстанции. Вопрос снова поступит на публичные слушания.
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