Общество

56 минут назад

В Ельце конфисковали 40 норковых шуб

8 506
#мех #шуба #торговля
1
В Ельце конфисковали 40 норковых шуб

Изделия из меха оказались немаркированными.

Мировой судья СУ №1 Ельца наложил штраф в 5 000 рублей и конфисковал у местного предпринимателя шубы, куртки и жилеты на общую сумму более 2 млн рублей. Большая потеря — следствие неправильной организации торговли и нарушения действующего законодательства по продаже меховых изделий.

Сигнал о правонарушении поступил в елецкую полицию, правоохранители перенаправили данные в региональное управление Роспотребнадзора. Эксперт отдела защиты прав потребителей посетила елецкий магазин и установила, что там в продаже находятся немаркированные куртки, шубы и жилеты. В общей сложности на прилавках обнаружили более 60 изделий на сумму 3,5 млн рублей, происхождение более 75% объема товара владелец магазина объяснить не смог. На предпринимателя составили протокол.

Из магазина конфисковали 66 меховых изделий. Две трети из них — женские норковые шубы стоимость до 89 000 рублей, а также мужские жилеты из чернобурки, песца, норки и лисы ценой до 42 000 рублей и несколько курток из овчины, енота и норки стоимостью до 25 000 рублей.
8 506
#мех #шуба #торговля
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Комментарии (8)

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Блин горелый

3 минуты назад
А чья жена на будущую зиму осталась без шубы? И как только она сможет носить все 40 разного размера мужских и женских?
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Блондинка Я...

15 минут назад
- Здравствуйте, из чего эта шуба? - Это монгольская шиншилла! - А почему такая страшная?! - Вы были когда-нибудь в Монголии? - Нет. - А она была!
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Сталин-психиатр.

19 минут назад
Песец Липецкой области с приходом нового губернатора...
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Викторм

20 минут назад
Да, попал....
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Тётя Глаша

28 минут назад
- Ух ты, а из чего у тебя сшита шуба? - Из кошачьих шкурок. - Ну и как? - Да, хорошо, тепло, только весной очень на чердак хочется...
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Замерзаю и летом

36 минут назад
А где тот клад, что мужик нашёл и сдал в полицию,одна шуба хорошо,а три лучше
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Ваш

43 минуты назад
Зимой жены ментов и судей будут в новых шубах.
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Это

50 минут назад
подарки кое кому. Артамонов молодец. Конфискуй банкроть штрафуй , Что бы долго помнили, как Мамая
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