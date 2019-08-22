В Ельце конфисковали 40 норковых шуб

Изделия из меха оказались немаркированными.

Мировой судья СУ №1 Ельца наложил штраф в 5 000 рублей и конфисковал у местного предпринимателя шубы, куртки и жилеты на общую сумму более 2 млн рублей. Большая потеря — следствие неправильной организации торговли и нарушения действующего законодательства по продаже меховых изделий.



Сигнал о правонарушении поступил в елецкую полицию, правоохранители перенаправили данные в региональное управление Роспотребнадзора. Эксперт отдела защиты прав потребителей посетила елецкий магазин и установила, что там в продаже находятся немаркированные куртки, шубы и жилеты. В общей сложности на прилавках обнаружили более 60 изделий на сумму 3,5 млн рублей, происхождение более 75% объема товара владелец магазина объяснить не смог. На предпринимателя составили протокол.



Из магазина конфисковали 66 меховых изделий. Две трети из них — женские норковые шубы стоимость до 89 000 рублей, а также мужские жилеты из чернобурки, песца, норки и лисы ценой до 42 000 рублей и несколько курток из овчины, енота и норки стоимостью до 25 000 рублей.