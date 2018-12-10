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Ясельные корпуса для семи липецких детских садов возведут к сентябрю-2019

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#детские сады
Ясельные корпуса для семи липецких детских садов возведут к сентябрю-2019

Главный подарок к следующему учебному году городские власти планируют преподнести самым маленьким липчанам и их родителям.

 Предполагается, что осенью 2019 года ясельными корпусами прирастут  детские сады №№38 (Сокол), 30 (29 микрорайон), 37 (Ссёлки), 50 (микрорайон «Елецкий»), 32 (микрорайон «Европейский»), 17 (улица Теперика) и 119 (улица Айвазовского, район улицы Юных Натуралистов). Как сообщили в городском управлении строительства, в настоящий момент решается вопрос о возможности размещения ясельного корпуса для детского сада №119.  Работы по возведению остальных шести корпусов идут полным ходом. Практически на всех объектах завершено устройство фундамента.  А в 29 и «Европейском» микрорайонах подрядчик приступил к монтажу металлоконструкций и кладке стен. 

Все семь корпусов будут построены по типовому проекту. Каждый из них предназначен для размещения ясельных групп на 135 мест. Таким образом, появится 945 дополнительных мест для малышей. 

В 2018 году регион вошел в федеральный проект, связанный с решением демографических задач. Его реализация позволит существенно увеличить количество мест в дошкольных учреждениях для малышей в возрасте от 2 до 3 лет. Учитывая наибольшую потребность в них именно в областном центре – в очереди свыше 2,4 тыс. таких малышей, привлеченные из вышестоящих бюджетов средства  в полном объеме было решено направить в Липецк. Всего на создание в 2018-2019 годах в дошкольных учреждениях дополнительных мест для детей до трех лет на условии софинансирования будет направлено более 800 млн. рублей, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

3 370
#детские сады

Комментарии (3)

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Наташа

51 минуту назад
Цунами, хорошо что ходите. Иммунитет выработается и не будет болеть потом вообще ( редко). Сильно болеют первый год потом намного меньше. У меня также было. Зато в школе за 9 лет ни одного пропуска по болезни. А у кого дети не посещали садик все больные и в школу ходят через раз , иммунитет ноль.
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Цунами

сегодня, 17:29
снежинка, три раза в садик сходим-две недели болеем)))За всех не надо писать!
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снежинка

сегодня, 17:26
Вот и бабушки будут не нужны. Пусть работают до 60 лет
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