В Липецке снова ограничат розничную продажу спиртного

В четверг 22 августа на площади перед Областным центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, д. 54а) с 11:00 до 14:00 пройдет митинг. В пятницу 23 августа с 16:00 до 18:00 подобное мероприятие состоится у Дворца культуры «Городской» (ул. Коммунистическая, д.20).



Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан во время проведения публичных мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.



