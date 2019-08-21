Общество

сегодня, 11:14

В Липецке снова ограничат розничную продажу спиртного

4 775
#алкоголь
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В Липецке снова ограничат розничную продажу спиртного
В четверг 22 августа на площади перед Областным центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, д. 54а) с 11:00 до 14:00  пройдет митинг. В пятницу 23 августа с 16:00 до 18:00 подобное мероприятие состоится у Дворца культуры «Городской» (ул. Коммунистическая, д.20).  

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан во время проведения  публичных мероприятий не допускается розничная продажа  алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.

4 775
#алкоголь
1

Комментарии (4)

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Как гость
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Как гость

12 минут назад
самогон начнут гнать, точно не отравятся
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Я

20 минут назад
Да пофиг на ваш алкоголь. Почему тему митинга не освещаете?
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Не едина Россия

31 минуту назад
Честь чего намечается сходняк по поводу выборов главного смотрящего Путина?
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гость

сегодня, 11:41
Это как дурной фильм, идущий по кругу. При таком количестве питейных заведений на квадрат, ограничения касаются лишь крупных точек торговли. Не говоря о круглосутках с "палёнкой". Вот и непонятно, а на фига свой спиртпром прикрыли?
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