Общество
сегодня, 15:22
Родителям липецких школьников рано запасаться шахматами
4 594
Обязательного урока по обучению игре в наших школах вводить не будут.
Министр просвещения России Ольга Васильева предложила включить шахматы в школьную программу. Главным аргументом главы ведомства стало то, что эта игра способствует развитию интеллектуальных способностей. На предложение из министерства уже откликнулись в регионах России. Так, к урокам шахмат стоит готовиться школьникам из Челябинской области: с 1 сентября 2019 года они будут включены в учебный план всех школ региона. Как третий урок физкультуры обучение игре в шахматы уже идет в ряде школ Выборга. А стоит ли липецким школьникам готовиться сесть за шахматную доску?
На этот вопрос GOROD48 ответили в управлении науки и образования Липецкой области.
- Весь учебный процесс в школах региона строится в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, - акцентировали в управлении образования. - На данный момент обучение игре в шахматы — ни как самостоятельный урок, ни как часть часов физической культуры — в стандартах не обозначена. Но то не говорит о том, что липецких школьников не учат играть в шахматы. Шахматы — часть внеурочной работы и дополнительного образования. К ним у наших ребят стабильно высокий интерес к шахматным кружкам и секциям.
В региональном управлении образования и науки уточнили, что сейчас в рамках старта работы проекта «Точки роста» идет переподготовка педагогов, в том числе — и по направлению обучению игре в шахматы. Школы давно в тесном контакте работают с региональной федерацией шахмат, которая отправляет на занятия со школьниками своих специалистов.
Для справки:
С 2016 года в школах Липецкой области появился учебно-методический курс по обучению школьников младших классов игре в шахматы в рамках внеурочной деятельности. А в 2018 году в детском технопарке «Кванториум» Липецкой области открыта шахматная гостиная. Ежегодно в регионе проходит областной фестиваль «Юный шахматист». Кстати, в 2019 году на Всероссийских соревнованиях по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение 2019» наша команда вышла на 9 место из 47 возможных, набрав в общей сумме 18 очков.
На этот вопрос GOROD48 ответили в управлении науки и образования Липецкой области.
- Весь учебный процесс в школах региона строится в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, - акцентировали в управлении образования. - На данный момент обучение игре в шахматы — ни как самостоятельный урок, ни как часть часов физической культуры — в стандартах не обозначена. Но то не говорит о том, что липецких школьников не учат играть в шахматы. Шахматы — часть внеурочной работы и дополнительного образования. К ним у наших ребят стабильно высокий интерес к шахматным кружкам и секциям.
В региональном управлении образования и науки уточнили, что сейчас в рамках старта работы проекта «Точки роста» идет переподготовка педагогов, в том числе — и по направлению обучению игре в шахматы. Школы давно в тесном контакте работают с региональной федерацией шахмат, которая отправляет на занятия со школьниками своих специалистов.
Для справки:
С 2016 года в школах Липецкой области появился учебно-методический курс по обучению школьников младших классов игре в шахматы в рамках внеурочной деятельности. А в 2018 году в детском технопарке «Кванториум» Липецкой области открыта шахматная гостиная. Ежегодно в регионе проходит областной фестиваль «Юный шахматист». Кстати, в 2019 году на Всероссийских соревнованиях по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение 2019» наша команда вышла на 9 место из 47 возможных, набрав в общей сумме 18 очков.
4 594
гость
Перри Мейсон
Блин горелый
Бим