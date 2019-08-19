Общество

сегодня, 15:22

Родителям липецких школьников рано запасаться шахматами

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#шахматы #школа #образование
Родителям липецких школьников рано запасаться шахматами

Обязательного урока по обучению игре в наших школах вводить не будут.

Министр просвещения России Ольга Васильева предложила включить шахматы в школьную программу. Главным аргументом главы ведомства стало то, что эта игра способствует развитию интеллектуальных способностей. На предложение из министерства уже откликнулись в регионах России. Так, к урокам шахмат стоит готовиться школьникам из Челябинской области: с 1 сентября 2019 года они будут включены в учебный план всех школ региона. Как третий урок физкультуры обучение игре в шахматы уже идет в ряде школ Выборга. А стоит ли липецким школьникам готовиться сесть за шахматную доску?

На этот вопрос GOROD48 ответили в управлении науки и образования Липецкой области.

- Весь учебный процесс в школах региона строится в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, - акцентировали в управлении образования. - На данный момент обучение игре в шахматы — ни как самостоятельный урок, ни как часть часов физической культуры — в стандартах не обозначена. Но то не говорит о том, что липецких школьников не учат играть в шахматы. Шахматы — часть внеурочной работы и дополнительного образования. К ним у наших ребят стабильно высокий интерес к шахматным кружкам и секциям.

В региональном управлении образования и науки уточнили, что сейчас в рамках старта работы проекта «Точки роста» идет переподготовка педагогов, в том числе — и по направлению обучению игре в шахматы. Школы давно в тесном контакте работают с региональной федерацией шахмат, которая отправляет на занятия со школьниками своих специалистов.

Для справки:

С 2016 года в школах Липецкой области появился учебно-методический курс по обучению школьников младших классов игре в шахматы в рамках внеурочной деятельности. А в 2018 году в детском технопарке «Кванториум» Липецкой области открыта шахматная гостиная. Ежегодно в регионе проходит областной фестиваль «Юный шахматист». Кстати, в 2019 году на Всероссийских соревнованиях по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение 2019» наша команда вышла на 9 место из 47 возможных, набрав в общей сумме 18 очков.
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#шахматы #школа #образование

Комментарии (4)

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гость

24 минуты назад
А почему эти фестивали проходят скрытно ?
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Перри Мейсон

36 минут назад
Зачем молодежи шахматы если есть Ютуб?
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Блин горелый

52 минуты назад
Шахматы липецким школьникам ни к чему - еще, блин, думать нормально научатся, потом считать, потом поймут, что Обама с Трампом ни при чем, что среднюю зарплату не получает практически никто - либо получают за всю область, город или село, либо, ну совсем, ничего! Вовочка Ленин сам в гимназии и логику изучал, а в СССР ее отменили! Для чего? - Для того, чтобы пялились в ТВ и переживали за плачущих богатых мексиканского, бразильского или российского разлива! Разве можно сравнить проблемы киношной рабыни Изауры с проблемами получающей 12.5 тыс. рэ операционной медсестры в Липецке или Ельце?
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Бим

сегодня, 15:42
Ну что за бред. Шахматы развивают мозг ровно на столько, на сколько и другие игры. Но если мозга нет, то нифига не разовьете. Точно также как и типа баскетбол увеличивает рост ребенка.. ага щас. Просто малорослым там трудно тягаться с высокими, вот и отсеиваются
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