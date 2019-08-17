В Липецкой области прошел дождь из яблок

Яблоками усыпаны обочины дорог в Елецком районе

Как сообщается в сообществе "Измалково и район", На трассе Орел-Елец, на участке между Афанасьево и Казаки прошел "яблочный дождь". Обе обочины усыпаны яблоками.Объясняется феномен скорее всего просто: яблоки просыпаются из кузовов грузовых машин.