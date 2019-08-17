Общество

59 минут назад

В Липецкой области прошел дождь из яблок

3 887
#дождь
1
В Липецкой области прошел дождь из яблок

Яблоками усыпаны обочины дорог в Елецком районе

Как сообщается в сообществе "Измалково и район", На трассе Орел-Елец, на участке между Афанасьево и Казаки прошел "яблочный дождь". Обе обочины усыпаны яблоками.



Объясняется феномен скорее всего просто: яблоки просыпаются из кузовов грузовых машин.
3 887
#дождь
1

Комментарии (3)

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вредительство

10 минут назад
А потом соки закупаем из заграничных концентратов.
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У нас под балконами

34 минуты назад
Прошел дождь из презервативов с какой то белой жидкостью все усыпанно
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У нас под балконами

35 минут назад
Прошел дождь из * все усыпанно)
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