Общество
сегодня, 10:44
Суд арестовал вертолет Михаила Захарова
Средствами от продажи воздушного судна покроют долги компании СУ-5.
Арбитражный суд Липецкой области арестовал вертолет строительной компании СУ-5. Суд запретил Росавиации проводить любые регистрационные действия с воздушным судном Robinson Hilicopter Compani, 2009 года выпуска. Как известно, этот вертолет раньше принадлежал главе компании СУ-5 Михаилу Захарову. Сейчас бывший депутат областного Совета скрывается от следствия заграницей.
Просьбу о наложении обеспечительных мер на вертолет подал конкурсный управляющий по делу о банкротстве СУ-5. Эксперт, проверяя сделки строительной компании, заметил сомнительное соглашение, по которому вертолет перешел третьему лицу. Управляющий будет в суде оспаривать договор купли-продажи воздушного средства. Если суд отменит контракт, то вертолет поступит в конкурсную массу, то есть — его продадут в счет долгов строительной компании. Стоит заметить, что сейчас стоимость подобных бортов начинается от 10 млн рублей. Впрочем, начальную стоимость лота установят только после тщательного технического обследования.
Напомним, о продаже вертолета Михаила Захарова заявлялось весной 2018 года. По данным, которые прессе сообщил тогда еще начальник регионального управления строительства Андрей Шорстов, депутат и бизнесмен сам выставил на торги свой вертолет и внедорожники. По мнению Шорстова, это говорило о том, что Михаил Захаров намерен закончить строительство домов дольщиков в микрорайоне «Европейский». Менее чем через год, в феврале 2019 года Михаил Захаров был заочно арестован Левобережным районным судом Липецка по обвинению в особо крупном мошенничестве. Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и его бывший гендиректор Сергей Тонких договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. По версии следствия, с сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили деньги. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).
Банкротство СУ-5 инициировала в сентябре 2018 года налоговая служба. Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований, составляет 2 282 608 рублей 19 копеек. Из анализа финансового состояния должника следует, что платежеспособность строительной компании не может быть восстановлена: ООО «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» имеет неудовлетворительное финансовое состояние. Сейчас идет активный процесс выявления спорных сделок и скрытого имущества компании. Все эти активы сформируют конкурсную массу, будут проданы с торгов. Вырученными средствами постараются покрыть долги СУ-5. Пока в дело о банкротстве вступило только 10 организаций и ведомств.
Просьбу о наложении обеспечительных мер на вертолет подал конкурсный управляющий по делу о банкротстве СУ-5. Эксперт, проверяя сделки строительной компании, заметил сомнительное соглашение, по которому вертолет перешел третьему лицу. Управляющий будет в суде оспаривать договор купли-продажи воздушного средства. Если суд отменит контракт, то вертолет поступит в конкурсную массу, то есть — его продадут в счет долгов строительной компании. Стоит заметить, что сейчас стоимость подобных бортов начинается от 10 млн рублей. Впрочем, начальную стоимость лота установят только после тщательного технического обследования.
Напомним, о продаже вертолета Михаила Захарова заявлялось весной 2018 года. По данным, которые прессе сообщил тогда еще начальник регионального управления строительства Андрей Шорстов, депутат и бизнесмен сам выставил на торги свой вертолет и внедорожники. По мнению Шорстова, это говорило о том, что Михаил Захаров намерен закончить строительство домов дольщиков в микрорайоне «Европейский». Менее чем через год, в феврале 2019 года Михаил Захаров был заочно арестован Левобережным районным судом Липецка по обвинению в особо крупном мошенничестве. Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и его бывший гендиректор Сергей Тонких договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. По версии следствия, с сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили деньги. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).
Банкротство СУ-5 инициировала в сентябре 2018 года налоговая служба. Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенная в реестр требований, составляет 2 282 608 рублей 19 копеек. Из анализа финансового состояния должника следует, что платежеспособность строительной компании не может быть восстановлена: ООО «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» имеет неудовлетворительное финансовое состояние. Сейчас идет активный процесс выявления спорных сделок и скрытого имущества компании. Все эти активы сформируют конкурсную массу, будут проданы с торгов. Вырученными средствами постараются покрыть долги СУ-5. Пока в дело о банкротстве вступило только 10 организаций и ведомств.
Перри Мейсон
Викторм
Свадьба в Малиновке
8 сентября 2019
прохожий
Старец 7
Александр
Валетов
Оочень
гость