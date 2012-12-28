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сегодня, 10:23
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В Липецкой области выявили двух бешеных кошек и одну собаку

За антирабической помощью за три месяца обратились 673 человека.

С начала года в Липецкой области зарегистрировано три случая бешенства животных (за аналогичный период 2024 года было четыре случая). Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, бешенство выявили у двух кошек и одной собаки.

За три месяца за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний, ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратились 673 человека, из них 176 детей до 17 лет. Всего 2,2 % или 15 человек пострадали от диких животных.

«Важно знать, возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания. Инкубационный период у человека обычно составляет от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и увеличения – до года и более», – добавляют в Роспотребнадзоре.

Если контакт (покус, ослюнение, оцарапывание) с животным произошел, единственное и эффективное средство профилактики бешенства – своевременное оказание антирабической помощи. Также необходимо провести первичную обработку места контакта – тщательно промыть струей воды с мылом, а при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства к врачу-травматологу (хирургу), который назначит курс лечебно-профилактических прививок. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.
бешенство
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Комментарии (4)

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Сначала новые
...
19 минут назад
Прививка от бешенства действует 1 год. Как дальше и кто будет их отлавливать и повторно вакцинировать, уважаемые любители собак и кошек.
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Не трогайте
49 минут назад
На Центр рынке собак, они привитые, добрые никого не трогают. А ненавистники пусть в храме молят о доброте , а то их боженька накажет
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САИ
сегодня, 10:52
По пр. Победы вокруг дома 71 и прилегающих домов стая (из 10-14) бродячих собак постоянно бродят.
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Липчанка
сегодня, 10:36
Где Центральный рынок, целая стая огромных псов обитает.
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