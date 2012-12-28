Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Происшествия
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7 минут назад
Жестоко избивший сестру 44-летний мужчина получил два года колонии
Суд огласил приговор 44-летнему мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 29 декабря прошлого года пьяный мужчина поссорился с сестрой и ударил её рукой в лицо. Затем мужчина взял ее за ворот одежды и бросил на тумбочку, из-за чего женщина ударилась затылком об угол мебели. В результате здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.
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