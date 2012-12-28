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7 минут назад

Жестоко избивший сестру 44-летний мужчина получил два года колонии

Суд огласил приговор 44-летнему мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью.

Тербунский районный суд Липецкой области приговорил 44-летнего мужчину к двум годам колонии общего режима за жестокое избиение сестры. Его осудили по части первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого, вреда здоровью, опасного для жизни человека».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 29 декабря прошлого года пьяный мужчина поссорился с сестрой и ударил её рукой в лицо. Затем мужчина взял ее за ворот одежды и бросил на тумбочку, из-за чего женщина ударилась затылком об угол мебели. В результате здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред.
конфликт
побои
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