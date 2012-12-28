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сегодня, 10:41
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С территории липецких кладбищ вывезли более 5 000 кубометров мусора

Но липчане все равно жалуются на заполненные контейнеры.

«Понедельник утро. Новое Косыревское кладбище. Все контейнеры переполнены, мусор сваливают прямо на дороге, хотя контейнеры для мусора на каждом углу. Кладбище превратили в свалку. Два вопроса: первый — к посетителям, которые приходят убирать могилы к празднику. Вы свои могилы убрали и в двух метрах свалили в кучу мусор, по-вашему это нормально? Вы дома, мусор выносите в контейнер или в подъезде бросаете? Второй — куда смотрит администрация кладбища, неужели вы не знали, что в выходные приедут все и будет очень много мусора, почему не организовали своевременный вывоз? У меня просто нет слов. Кладбище, священное место, как можно допустить такое?» — написала GOROD48 липчанка.





Сотрудников МБУ «Ритуальные услуги» — организации, которая, в том числе, отвечает за чистоту на липецких кладбищах, заявление про неубранный мусор, взяло за живое. Рабочие до двух часов ночи с фонариками трудятся!

Довольно оперативно ритуальщики прислали фотографии уже с пустым контейнером.



Добавив, что приводить в порядок кладбища в этом году начали с 30 марта — погода позволила. К чистому четвергу все должно быть убрано, хотя по традиции горожане продолжат активно ездить на кладбища не только на Пасху, но и на Красную горку.

Мусор с кладбищ вывозят 10 ломовозов, несколько тракторов и погрузчиков подбирают отходы. На кладбищах находятся 150 огромных бункеров для мусора и их количество МБУ собирается увеличить до 200. Кроме того, предприятие «Ритуальные услуги» собирается запустить на кладбищах автомобили, которые собирали бы мусор сразу — на аллеях. Это позволит уменьшить стихийные свалки.











К Пасхе на городские кладбища завезены 500 кубометров воды и 1 400 кубометров песка, на Красную горку «Ритуальные услуги» завезет еще 300 кубов песка.



кладбища
мусор. уборка
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Татьяна
22 минуты назад
почему на кладбище Л Т З привозят песок только к центральному входу , кладбище большое и многим приходится нести на конец кладбища песок , большая машина не проедет но трактор проезжает мусор забирает и можно также ковшом трактора привезти песок . ведь не у каждого есть машина. и многиепожилые люди.
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Житель
30 минут назад
Убирать и завозить песок надо было к выходным. На 13 число контейнеры и мусор были не убраны, песка вообще небыло (старое косырёвское кладбище). Сезон начался с 12 числа автобусы поехали. К ЭТОМУ ЧИСЛУ НЕ УБИРАЛОСЬ СОВСЕМ , КУЧИ С ПРОШЛОГО ГОДА, НОНТЕЙНЕРОВ ПОЧТИ НЕТ ВСЁ НА ЗЕМЛЕ. БАКИ ПУСТЫЕ ДАЖЕ ВЕНТИЛЯ СКРУЧЕНЫ.
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Zzz не злой
34 минуты назад
А как интересно считали?????)
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Мда уж
44 минуты назад
Администрация Липецка , не может навести элементарный порядок. Не для живых , не для ушедших. Десятилетиями.
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