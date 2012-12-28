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Общество
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сегодня, 10:41
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С территории липецких кладбищ вывезли более 5 000 кубометров мусора
Но липчане все равно жалуются на заполненные контейнеры.
Сотрудников МБУ «Ритуальные услуги» — организации, которая, в том числе, отвечает за чистоту на липецких кладбищах, заявление про неубранный мусор, взяло за живое. Рабочие до двух часов ночи с фонариками трудятся!
Довольно оперативно ритуальщики прислали фотографии уже с пустым контейнером.
Добавив, что приводить в порядок кладбища в этом году начали с 30 марта — погода позволила. К чистому четвергу все должно быть убрано, хотя по традиции горожане продолжат активно ездить на кладбища не только на Пасху, но и на Красную горку.
Мусор с кладбищ вывозят 10 ломовозов, несколько тракторов и погрузчиков подбирают отходы. На кладбищах находятся 150 огромных бункеров для мусора и их количество МБУ собирается увеличить до 200. Кроме того, предприятие «Ритуальные услуги» собирается запустить на кладбищах автомобили, которые собирали бы мусор сразу — на аллеях. Это позволит уменьшить стихийные свалки.
К Пасхе на городские кладбища завезены 500 кубометров воды и 1 400 кубометров песка, на Красную горку «Ритуальные услуги» завезет еще 300 кубов песка.
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