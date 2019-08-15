Происшествия

34 минуты назад

Антона Бабуцидзе освободили от домашнего ареста под залог в 3 миллиона рублей

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#Антон Бабуцидзе
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Антона Бабуцидзе освободили от домашнего ареста под залог в 3 миллиона рублей

Такое решение принял Правобережный суд Липецка.

Правобережный суд Липецка изменил меру пресечения управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе. Он освобожден от домашнего ареста под залог в три миллиона рублей.

Следствие настаивало на продлении прежней меры пресечения, однако на днях у Антона Бабуцидзе изъяли загранпаспорт, и таким образом, один из доводов следствия, о возможности побега Бабуцидзе за границу, себя исчерпал. 

Напомним, что под домашний арест сроком на два месяца Антона Бабуцидзе поместили 19 июня. Бизнесмен проходит уголовному делу, возбужденному по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, ООО «ЛТК Свободный Сокол» не оплатило поставку электроэнергии на сумму в 415 млн рублей, присвоив тем самым эти деньги.
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#Антон Бабуцидзе
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Комментарии (7)

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fed

4 минуты назад
в общем, пасите его по пути на Владикавказ. Хотя... скорей всего договорились уже обо всем. Как с Захаровым.
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Перри Мейсон

6 минут назад
"Хватит кошмарить бизнес", чё....
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fed

7 минут назад
Сергей 13, а кто тебе сказал, что он не имеет штук 5 паспортов запасных?)))
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Сергей 13

14 минут назад
Железный довод))!С таким баблом я бы штук пять паспортов запасных имел,а по этому паспорту умер.А шо,так больше нихто не делал?Ась?
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F16

14 минут назад
Фамилию судьи огласите, чтоб было потом, кого помянуть добрым словом.
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Рок Злой

17 минут назад
Ну, и хрен вы его теперь поймаете...
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Лаэртский

17 минут назад
Уйдет легко и без заграника
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