Невыездных липчан стало больше на 240%

Должники попали в антирейтинг.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила об очередном росте числа невыездных должников в России - до 3,4 млн человек. Это 3% взрослого населения страны.



Приставы распространили данные о том, жители каких именно регионов оказались в числе невыездных. Почти на треть выросло число невыездных должников в 44 регионах, в 24 из них — наблюдается рост таких граждан в полтора и более раза. Самый большой прирост — в Волгоградской области (до 103 тысячи человек — в три раза), Приморском крае (в 2,8 раза), в Липецкой области (в 2,4 раза), Астраханской области и Кабардино-Балкарии (в два раза). В общей сложности невыездные должники накопили долгов на 1,441 трлн рублей, из которых больше трети приходится на ЦФО.



Невыездными могут стать россияне, которые задолжали более 10 тысяч рублей по кредитам, налогам, алиментам, штрафам за нарушение правил дорожного движения, услугам ЖКХ. Пока в этом году лидерами по долгам вновь стали клиенты банков (40% от всех невыездных должников), должники по алиментам (20%), а также не рассчитавшиеся по налогам или штрафам ГИБДД (10%). На должников перед службами ЖКХ приходится 5%.