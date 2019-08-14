Военные нашли в Липецкой области авиабомбы

Боеприпасы времен Второй мировой войны уничтожили.

В Липецкой и Владимирской областях военнослужащие инженерной бригады Западного военного округа (ЗВО) в ходе разведки местности обнаружили более 120 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, в частности, авиационные бомбы. Работы проводились в соответствии с обращением муниципальных органов власти, сообщает министерство бороны России.



Этим летом инженерно-саперное подразделение обследовало более 180 гектаров территории двух регионов. Обнаруженные боеприпасы вывезены на полигоны для дальнейшей утилизации, уточнил командир соединения полковник Андрей Забалуев.



Фото: mil.ru

