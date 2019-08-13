Общество
сегодня, 17:02
Мэрия заявила о планах по преображению парка Победы
13 691
В это воскресенье мы сообщили о перемещении в парк Победы аттракционов из Быханова сада и Нижнего парка. Оказалось, что это часть плана по преображению парка Победы.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, здесь уже в этом году создадут новую локацию с современными аттракционами. На территории, где сейчас находится площадка для дрессировки собак, установят 15 каруселей комплекса «Жемчужина», которые ранее размещались в Быхановом саду. Все аттракционы 2017 года выпуска. Обязательно будет сохранена в парке Площадку для выгула животных переместят на сотню метров от существующей.
В центральной части парка вместо старых и некрасивых каруселей установят современные. Рассматривается возможность перевозки аттракционов из Нижнего парка, которым не более 5 лет. Предварительно специалисты проверят их на соответствие требованиям безопасности и обновят внешний вид.
Также в этом году парк будет разделен на функциональные зоны – для занятий спортом, для детских игр, для проведения праздников и другие. Это позволит полноценно отдыхать представителям разных возрастных групп населения. Кроме того, зонирование необходимо для правильного размещения фуд-кортов и других павильонов. Сейчас на всей территории парка 25 объектов торговли.
Прорабатывается идея создания в парке интерактивного музея под открытым небом. Предполагается, что он появится к 75-летию Победы в исторической зоне парка – со стороны 24 микрорайона, где сегодня размещены орудия времен Великой Отечественной войны. Также к юбилейной дате преобразятся центральные аллеи. Здесь установят новые скамейки и другие малые архитектурные формы.
Кроме того, по инициативе жителей рассматривается возможность завершения строительства здания, расположенного на территории парка. Его планируют превратить в спортивный центр для занятий йогой и танцами.
Все работы проходят под жестким общественным контролем, утверждают в мэрии. Среди граждан, наблюдающих за ходом преобразований – активные горожане, предприниматели и специалисты в парковой области. Присоединиться к обсуждению будущего парка Победы могут все желающие.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, здесь уже в этом году создадут новую локацию с современными аттракционами. На территории, где сейчас находится площадка для дрессировки собак, установят 15 каруселей комплекса «Жемчужина», которые ранее размещались в Быхановом саду. Все аттракционы 2017 года выпуска. Обязательно будет сохранена в парке Площадку для выгула животных переместят на сотню метров от существующей.
В центральной части парка вместо старых и некрасивых каруселей установят современные. Рассматривается возможность перевозки аттракционов из Нижнего парка, которым не более 5 лет. Предварительно специалисты проверят их на соответствие требованиям безопасности и обновят внешний вид.
Также в этом году парк будет разделен на функциональные зоны – для занятий спортом, для детских игр, для проведения праздников и другие. Это позволит полноценно отдыхать представителям разных возрастных групп населения. Кроме того, зонирование необходимо для правильного размещения фуд-кортов и других павильонов. Сейчас на всей территории парка 25 объектов торговли.
Прорабатывается идея создания в парке интерактивного музея под открытым небом. Предполагается, что он появится к 75-летию Победы в исторической зоне парка – со стороны 24 микрорайона, где сегодня размещены орудия времен Великой Отечественной войны. Также к юбилейной дате преобразятся центральные аллеи. Здесь установят новые скамейки и другие малые архитектурные формы.
Кроме того, по инициативе жителей рассматривается возможность завершения строительства здания, расположенного на территории парка. Его планируют превратить в спортивный центр для занятий йогой и танцами.
Все работы проходят под жестким общественным контролем, утверждают в мэрии. Среди граждан, наблюдающих за ходом преобразований – активные горожане, предприниматели и специалисты в парковой области. Присоединиться к обсуждению будущего парка Победы могут все желающие.
13 691
Ольга
Горожанин
Вера
Alex
Alex
Даже уже не смешно
ржунимагу
Пенсионер
Alex
indezit