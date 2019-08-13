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сегодня, 17:02

Мэрия заявила о планах по преображению парка Победы

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#парк Победы
Мэрия заявила о планах по преображению парка Победы
В это воскресенье мы сообщили о перемещении в парк Победы аттракционов из Быханова сада и Нижнего парка. Оказалось, что это часть плана по преображению парка Победы.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, здесь уже в этом году создадут новую локацию с современными аттракционами.  На территории, где сейчас находится площадка для дрессировки собак, установят 15 каруселей комплекса «Жемчужина», которые ранее размещались в Быхановом саду. Все аттракционы 2017 года выпуска. Обязательно будет сохранена в парке Площадку для выгула животных  переместят на сотню метров от существующей.

В центральной части парка вместо старых и некрасивых каруселей установят современные. Рассматривается возможность перевозки аттракционов из Нижнего парка, которым не более 5 лет. Предварительно специалисты проверят их на соответствие требованиям безопасности и обновят внешний вид.

Также в этом году парк будет разделен на функциональные зоны – для занятий спортом, для детских игр, для проведения праздников и другие. Это позволит полноценно отдыхать представителям разных возрастных групп населения. Кроме того, зонирование необходимо для правильного размещения фуд-кортов и других павильонов. Сейчас на всей территории парка 25 объектов торговли.

Прорабатывается идея создания в парке интерактивного музея под открытым небом. Предполагается, что он появится к 75-летию Победы в исторической зоне парка – со стороны 24 микрорайона, где сегодня размещены орудия времен Великой Отечественной войны. Также к юбилейной дате преобразятся центральные аллеи. Здесь установят новые скамейки и другие малые архитектурные формы.

Кроме того, по инициативе жителей рассматривается возможность завершения строительства здания, расположенного на территории парка. Его планируют превратить в спортивный центр для занятий йогой и танцами.

Все работы проходят под жестким общественным контролем, утверждают в мэрии. Среди граждан, наблюдающих за ходом преобразований – активные горожане, предприниматели и специалисты в парковой области. Присоединиться к обсуждению будущего парка Победы могут все желающие.

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#парк Победы

Комментарии (13)

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Ольга

1 минуту назад
Там и так все красиво.
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Горожанин

2 минуты назад
Вот она вершина новых архитекторов - не размещение киосков так, чтобы не портить парк, а зонирование парка так, чтобы не мешать киоскам! Оговорился, теперь же это не киоски, это зона фуд-корта. Кто там говорил про туалеты? Туалеты теперь за зоной фуд-корта.
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Вера

9 минут назад
Это наверное очень хорошо,что такие преобразования в парках.хвалиться будете года через три,если это все сохранится. Но может от этих пирогов можно отделить кусочек и элементарно убрать весь мусор на ЛТЗ,особенно во дворах.Там тоже живут люди.
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Alex

32 минуты назад
Даже уже не смешно, попробуй сделать себе дом из половинок кирпичей? Наверное г.... получиться? Так и здесь. Половино ( спи жена )..
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Alex

35 минут назад
На соколе- колхоз. В нижнем - колхоз. А в мерии значит одни продвинутые?
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Даже уже не смешно

42 минуты назад
читать подобные статьи. За всё что не берутся, всё гниёт и разваливается на следующий год или остаётся в полуразрушенном состоянии (каменный лог). Но статьи подобные этой, с грандиозными планами, регулярно выходят
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ржунимагу

46 минут назад
реперь и этот парк расхерячат......
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Пенсионер

46 минут назад
Полный * -ц если мерия с Увркиной туда полезла все превратят в дерьмо погулять и отдохнуть будет негде . Парк превратят из зоны отдыха в зону заробатывания бабла .
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Alex

49 минут назад
Совсем с этими парками * ! Новая статья доходов?
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indezit

51 минуту назад
У народа не забудьте спросить разрешение, иначе пойдете по пути рпц
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