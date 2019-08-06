Происшествия

сегодня, 17:15

В Липецке подозрительный пакет нашли рядом с судом

6 614
#подозрительный предмет
В Липецке подозрительный пакет нашли рядом с судом

Опасение вызвали торчащие из пакета микросхемы.

Сегодня в Липецке вновь был обнаружен еще один подозрительный предмет - рядом со зданием суда Советского районного суда на улице Крайней.

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Находка имела признаки взрывного устройства: из пакета торчала электронная плата. К зданию суда стянули службы экстренного реагирования. После обследования пакета выяснилось, что в нем лежал мусор.

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Напомним, что сегодня на улице Неделина из-за трех пакетов с одеждой и тряпьем эвакуировали банк
6 614
#подозрительный предмет

Комментарии (6)

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Сенсей

33 минуты назад
Край материнки торчал, что за бренд, ахах
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ахаха

46 минут назад
весёлый, сами выкинули порно на рабочем месте
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Валет

50 минут назад
Думаю правильно,они и должны собирать мусор
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1

сегодня, 17:37
даже я вижу что это материнская плата от компа(разъемы для памяти четко видно), какое-то PCI-ое устройство - диалапный модем или что-то такое, возможно видюшка итп.
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Вован настоящий

сегодня, 17:27
Это липецкое быдло так любит мусор выбрасывать. До мусорки ведь три дня лесами и полями идти.
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весёлый

сегодня, 17:25
Что камер нет в банке ,просмотреть и найти кто мусор бросает и наказать ,отбрасаются сразу
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