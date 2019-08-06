Происшествия
сегодня, 17:15
В Липецке подозрительный пакет нашли рядом с судом
Опасение вызвали торчащие из пакета микросхемы.
Сегодня в Липецке вновь был обнаружен еще один подозрительный предмет - рядом со зданием суда Советского районного суда на улице Крайней.
Находка имела признаки взрывного устройства: из пакета торчала электронная плата. К зданию суда стянули службы экстренного реагирования. После обследования пакета выяснилось, что в нем лежал мусор.
Напомним, что сегодня на улице Неделина из-за трех пакетов с одеждой и тряпьем эвакуировали банк.
Находка имела признаки взрывного устройства: из пакета торчала электронная плата. К зданию суда стянули службы экстренного реагирования. После обследования пакета выяснилось, что в нем лежал мусор.
Напомним, что сегодня на улице Неделина из-за трех пакетов с одеждой и тряпьем эвакуировали банк.
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33 минуты назадПроисшествия
Сенсей
ахаха
Валет
1
Вован настоящий
весёлый