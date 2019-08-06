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На улице Студеновской и в прилегающих к ней районах завтра отключат воду

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#водоснабжение
На улице Студеновской и в прилегающих к ней районах завтра отключат воду
Как сообщает АО "ЛГЭК", 7 августа в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:  

с 10:00 до 20:00 по ул. Студеновская,18, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 52, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 112а, стр. 122д, 122в, 112б, 126, 126а, 126в, 182, 184, 184/3, 184/4. пл. Заводская,1 стр.1, 3, 5, 16. ул. Чапаева, 2, 4. ул. Кольцевая,2а. Частный сектор: ул.Арктическая, ул. Т. Фрунзе, ул. Кольцевая, ул. Чапаева, ул. Энергетическая, ул. Красная, ул. Дарвина, ул. Димитрова, ул. Пестеля, пер. Макаренко, пер. Рылеева, ул. Загородная, ул. Авиационная. 

Понижение давления: ул. Студеновская,205а (Хлебозавод № 3) ул. Елецкая,71 (ООО Электроаппарат).   

Подвоз воды по заявкам жителей.   

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 (стационарный) и 236-075 (стационарный и мобильный). 
1 553
#водоснабжение

Комментарии (1)

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Викусик

2 минуты назад
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