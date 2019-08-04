Общество

3 минуты назад

В Липецкой области уменьшилось количество людей с психическими расстройствами

13
#здоровье #психика #
В Липецкой области уменьшилось количество людей с психическими расстройствами

В прошлом году в Липецкой области выявлено меньше людей с нарушениями психики, чем годом ранее

Как сообщает в статистическом сборнике Министерства здравоохранения, в 2018 году в Липецкой области взято под диспансерное наблюдение 285 человек (годом ранее – 303 человека).

В соседней Воронежской области под диспансерное наблюдение попали в 2018 году 1930 человек, в Тамбовской – 385 человек, Орловской – 260 человек, Курской – 568 человек, Белгородской -229 человек.

789 человек попали под диспансерное наблюдение с психотическим расстройством, связанным с употреблением алкоголя плюс с синдромом зависимости от алкоголя в Липецкой области. Это число почти втрое превысило количество людей обратившихся в психдиспансер с расстройствами психики не связанными с употреблением алкоголя. Годом ранее таких людей было 873. 

13
#здоровье #психика #

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