Общество
3 минуты назад
В Липецкой области уменьшилось количество людей с психическими расстройствами
В прошлом году в Липецкой области выявлено меньше людей с нарушениями психики, чем годом ранее
Как сообщает в статистическом сборнике Министерства здравоохранения, в 2018 году в Липецкой области взято под диспансерное наблюдение 285 человек (годом ранее – 303 человека).
В соседней Воронежской области под диспансерное наблюдение попали в 2018 году 1930 человек, в Тамбовской – 385 человек, Орловской – 260 человек, Курской – 568 человек, Белгородской -229 человек.
789 человек попали под диспансерное наблюдение с психотическим расстройством, связанным с употреблением алкоголя плюс с синдромом зависимости от алкоголя в Липецкой области. Это число почти втрое превысило количество людей обратившихся в психдиспансер с расстройствами психики не связанными с употреблением алкоголя. Годом ранее таких людей было 873.
В соседней Воронежской области под диспансерное наблюдение попали в 2018 году 1930 человек, в Тамбовской – 385 человек, Орловской – 260 человек, Курской – 568 человек, Белгородской -229 человек.
789 человек попали под диспансерное наблюдение с психотическим расстройством, связанным с употреблением алкоголя плюс с синдромом зависимости от алкоголя в Липецкой области. Это число почти втрое превысило количество людей обратившихся в психдиспансер с расстройствами психики не связанными с употреблением алкоголя. Годом ранее таких людей было 873.