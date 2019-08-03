Общество

сегодня, 14:28

На улице Московской капитально отремонтируют водопровод

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#энергетики #водоснабжение
На улице Московской капитально отремонтируют водопровод

С 29 июля  АО «ЛГЭК» проводит масштабные работы по замене трех водопроводов на улице Московская, д. 119. Вместо старых стальных труб энергетики уложат 60 метров современных полиэтиленовых водоводов: диаметром 150 мм и 200 мм. Кроме того, обновят и запорные арматуры на сетях. 

Как отмечают в пресс-службе  АО «ЛГЭК», сети меняют из-за крайней изношенности. Только этими весной и летом аварийные службы компании трижды ликвидировали на них порывы. 
 
Сейчас на улице Московской проводятся подготовительные работы для укладки новых трубопроводов холодного водоснабжения: выкопана траншея, подготовлено песчаное основание и разработан грунт.

- Чтобы сократить время работ вся выкопанная земля временно складируется у края лога в 19 микрорайоне - рассказали GOROD48 в пресс-службе компании. - После завершения работ, в конце следующей недели, благоустройство будет восстановлено в полном объеме, как на месте раскопок, так и в месте складирования грунта.
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#энергетики #водоснабжение

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