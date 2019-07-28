В Данкове впервые за два десятка лет прошли соревнования по мотокроссу

Местные энтузиасты специально подготовили трассу и сделали все, чтобы гонки прошли на хорошем уровне.

В Данкове прошли соревнования по мотокроссу, в которых приняли участие около 50 гонщиков из разных городов.

Как сообщил GOROD48 один из организаторов соревнований призер чемпионатов России по мотоспорту Александр Ефимов, на трассе соревновались представители Липецка, Ельца, Москвы, Тулы, Белгорода, Орла, Скопина, Ливен.

Важность этим соревнованиям придает тот факт, что в Данкове два десятилетия не проводились соревнования по мотокроссу, но теперь благодаря в первую очередь энтузиазму местных любителей этого вида спорта, неприятную традицию удалось прервать. Трассу для гонок специально расчистили трактором, а затем полили водой.

В открытом классе победу одержал липчанин Виталий Ефимов, вторым пришел к финишу Владимир Родин (Скопин, Рязанская область), третьим – еще один липчанин Рашид Ибрагимов.

В гонках мотоциклов с объемом двигателя 125 кубических сантиметров первые два места заняли представители Скопина Сергей Сафонов и Сергей Шатов, а на нижнюю ступень пьедестала почета поднялся липчанин Григорий Комиссаров.

На счету липчан еще два призовых места: серебро Артема Алешина в гонках мотоциклов с объемом двигателя 65 кубических сантиметров. И «бронза» Юрия Кудряшова в заездах любителей.

Добавим, что соревнования вызвали неподдельный интерес у жителей Данкова: за ними наблюдали несколько сотен человек, включая специально приехавших жителей соседних населенных пунктов.