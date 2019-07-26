Общество
сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: откровения дочери жертвы, оценка кандидатов и хромой мужчина
497
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 26 июля.
Сегодня в редакцию GOROD48 позвонила женщина по имени Лариса, назвавшаяся дочерью убитой молодым сожителем 66-летней липчанки. Она сообщила, что вчера похоронила мать и рассказала о своем знакомстве с подозреваемым в преступлении. Из интервью женщины: «Мама предложила ему попить кофе, а он просидел за столом не менее пяти часов. Обещал ей помогать по дому, приглашал в ресторан. Но я сразу увидела, что он - дебил. Внешность его была придурковатой».
Максимальное число комментариев оставлено под сообщением «Вадим Ковригин: «Состоялся наименее прогнозируемый сценарий губернаторских выборов». Модератор Липецкого экспертного клуба прокомментировал итоги первого этапа избирательной кампании по выборам главы региона. По мнению политолога, Олег Хомутинников изначально рассматривал эту кампанию как хайп. По мнению модератора Липецкого экспертного клуба, участие в кампании представителя «Справедливой России» мало что даст ее кандидату Ларисе Ксенофонтовой, так как в прошлые избирательные кампании эта партия делала акцент на узких проблемах ЖКХ, безработице и т.д., устраняясь от открытой критики и спора с оппонентами. Эксперт оценил поведение и мотивы других кандидатов.
Не менее активно читатели обсуждали то, что хромой мужчина обокрал автомобиль известного ведущего. Шоумен Вадим Фрумкин, известный как Vadson, сегодня утром обнаружил, что в его автомобиле разбито боковое стекло, а из салона пропал регистратор. Около 03:30, судя по записи камеры наблюдения, к машине Вадима Фрумкина подошел хромой мужчина. Он разбил боковое стекло и украл из автомобиля два подстаканника и неисправный видеорегистратор.
«Как бы вы описали липчан?». Наши корреспонденты вышли на городские улицы с этим вопросом. Большинство из тех, к кому мы обратились с таким вопросом, ответили нам, что липчане – добрые и отзывчивые люди.
Максимальное число комментариев оставлено под сообщением «Вадим Ковригин: «Состоялся наименее прогнозируемый сценарий губернаторских выборов». Модератор Липецкого экспертного клуба прокомментировал итоги первого этапа избирательной кампании по выборам главы региона. По мнению политолога, Олег Хомутинников изначально рассматривал эту кампанию как хайп. По мнению модератора Липецкого экспертного клуба, участие в кампании представителя «Справедливой России» мало что даст ее кандидату Ларисе Ксенофонтовой, так как в прошлые избирательные кампании эта партия делала акцент на узких проблемах ЖКХ, безработице и т.д., устраняясь от открытой критики и спора с оппонентами. Эксперт оценил поведение и мотивы других кандидатов.
Не менее активно читатели обсуждали то, что хромой мужчина обокрал автомобиль известного ведущего. Шоумен Вадим Фрумкин, известный как Vadson, сегодня утром обнаружил, что в его автомобиле разбито боковое стекло, а из салона пропал регистратор. Около 03:30, судя по записи камеры наблюдения, к машине Вадима Фрумкина подошел хромой мужчина. Он разбил боковое стекло и украл из автомобиля два подстаканника и неисправный видеорегистратор.
«Как бы вы описали липчан?». Наши корреспонденты вышли на городские улицы с этим вопросом. Большинство из тех, к кому мы обратились с таким вопросом, ответили нам, что липчане – добрые и отзывчивые люди.
497