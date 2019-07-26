Происшествия
сегодня, 12:54
«Я сразу увидела, что он - дебил!»
Дочь убитой молодым сожителем 66-летней липчанки рассказала о своем с ним знакомстве.
Сегодня в редакцию GOROD48 позвонила женщина по имени Лариса, назвавшаяся дочерью убитой молодым сожителем 66-летней липчанки. Она сообщила, что вчера похоронила мать и рассказала о своем знакомстве с подозреваемым в преступлении.
- Так распорядилась жизнь, что я живу в Италии, а мой брат - в Белоруссии. Если бы мы предполагали, что у нашей мамы - натянутые отношения с мужчиной, которого она приютила, то, конечно, уговорили бы ее переехать либо ко мне, либо в Белоруссию. Но, к сожалению, мы узнали об этом слишком поздно, когда ничего уже нельзя было исправить, - говорит Лариса.
Женщина увидела мужчину по имени Андрей в июле 2017 года, когда гостила у матери. До этого мама рассказала ей, что познакомилась с грузчиком одной из баз во время сбора просроченных продуктов, из которых она готовила еду для бродячих собак и кошек.
- Мама порой жаловалась на одиночество, хотя мы с братом были с ней постоянно на связи. У мамы дома поэтому жили три кошки. Она очень любила животных, и кормила, как она рассказывала, всех уличных животных у своего дома. А еще кормила около 50 собак на территориях баз на Универсальном проезде, где работала уборщицей. Она им ведрами таскала еду. Что-то покупала на свои деньги, что-то ей давали как просрочку. И вот один из грузчиков ей как-то помог довести до дома какие-то продукты. Так и завязались их отношения.
У матери Лариса познакомилась с Андреем. Мужчина, который был младше ее мамы на 30 лет, Ларисе сразу не понравился.
- Мама предложила ему попить кофе, а он просидел за столом не менее пяти часов. Обещал ей помогать по дому, приглашал в ресторан. Но я сразу увидела, что он - дебил. Внешность его была придурковатой.
Лариса говорит, что была против таких отношений. Мол, был бы он в одних годах с мамой, это еще куда бы ни шло. А тут - такая разница в возрасте!
По словам женщины, мать мало что рассказывала ей и брату о своем друге. Но как-то она узнала, что Андрей напился в новогоднюю ночь два года назад, но мама его простила, так как была доброй женщиной.
20 июля женщину убили несколькими ударами ножа. Преступник убрал за собой, вымыл полы, забрал орудие преступления, закрыл за собой на ключ входную дверь. На следующий день обеспокоенная молчанием матери Лариса позвонила ее соседям, у которых был запасной комплект ключей от ее жилья, попросила их открыть квартиру. Отперев двери и зайдя в комнату, сосед обнаружил убитую женщину.
Лариса и ее брат примчались в Липецк и уже тут, из общения со следователем, узнали, что под подозрение в убийстве попал как раз сожитель их мамы. Оказалось, что этот мужчина уже проходил обвиняемым по уголовному делу, связанному с кражей у нее ювелирных украшений, которые он сдал в ломбард. Также выяснилось, что в марте Андрей угрожал приютившей его женщине ножом.
- Наверное, она была стильно запуганна Андреем, ведь мы мало что знали о том, что случилось. А ведь раньше мама никого не боялась, - говорит Лариса.
По данным GOROD48, 36-летний мужчина по прежнему отрицает свое участие в расправе над 66-летней сожительницей. В настоящее время следствием проводится экспертиза всех кухонных ножей, найденных в квартире убитой. Возможно, один из них - отмытое преступником от крови орудие убийства. Кстати, злодей постарался тщательно уничтожить следы: он убрал квартиру, вымыл с помощью средств дезинфекции полы (криминалисты нашли на месте преступления испачканный кровью жертвы флакон моющего средства).
Подозреваемый в убийстве попытался свалить вину на их с сожительницей общего знакомого, но тот оказался абсолютно непричастным к убийству. Допрос на полиграфе показал, что подозреваемый лжет.
- Октябрьским отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство»). Сегодня арестованному по обвинению в убийстве мужчине будет предъявлено обвинение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
- Так распорядилась жизнь, что я живу в Италии, а мой брат - в Белоруссии. Если бы мы предполагали, что у нашей мамы - натянутые отношения с мужчиной, которого она приютила, то, конечно, уговорили бы ее переехать либо ко мне, либо в Белоруссию. Но, к сожалению, мы узнали об этом слишком поздно, когда ничего уже нельзя было исправить, - говорит Лариса.
Женщина увидела мужчину по имени Андрей в июле 2017 года, когда гостила у матери. До этого мама рассказала ей, что познакомилась с грузчиком одной из баз во время сбора просроченных продуктов, из которых она готовила еду для бродячих собак и кошек.
- Мама порой жаловалась на одиночество, хотя мы с братом были с ней постоянно на связи. У мамы дома поэтому жили три кошки. Она очень любила животных, и кормила, как она рассказывала, всех уличных животных у своего дома. А еще кормила около 50 собак на территориях баз на Универсальном проезде, где работала уборщицей. Она им ведрами таскала еду. Что-то покупала на свои деньги, что-то ей давали как просрочку. И вот один из грузчиков ей как-то помог довести до дома какие-то продукты. Так и завязались их отношения.
У матери Лариса познакомилась с Андреем. Мужчина, который был младше ее мамы на 30 лет, Ларисе сразу не понравился.
- Мама предложила ему попить кофе, а он просидел за столом не менее пяти часов. Обещал ей помогать по дому, приглашал в ресторан. Но я сразу увидела, что он - дебил. Внешность его была придурковатой.
Лариса говорит, что была против таких отношений. Мол, был бы он в одних годах с мамой, это еще куда бы ни шло. А тут - такая разница в возрасте!
По словам женщины, мать мало что рассказывала ей и брату о своем друге. Но как-то она узнала, что Андрей напился в новогоднюю ночь два года назад, но мама его простила, так как была доброй женщиной.
20 июля женщину убили несколькими ударами ножа. Преступник убрал за собой, вымыл полы, забрал орудие преступления, закрыл за собой на ключ входную дверь. На следующий день обеспокоенная молчанием матери Лариса позвонила ее соседям, у которых был запасной комплект ключей от ее жилья, попросила их открыть квартиру. Отперев двери и зайдя в комнату, сосед обнаружил убитую женщину.
Лариса и ее брат примчались в Липецк и уже тут, из общения со следователем, узнали, что под подозрение в убийстве попал как раз сожитель их мамы. Оказалось, что этот мужчина уже проходил обвиняемым по уголовному делу, связанному с кражей у нее ювелирных украшений, которые он сдал в ломбард. Также выяснилось, что в марте Андрей угрожал приютившей его женщине ножом.
- Наверное, она была стильно запуганна Андреем, ведь мы мало что знали о том, что случилось. А ведь раньше мама никого не боялась, - говорит Лариса.
По данным GOROD48, 36-летний мужчина по прежнему отрицает свое участие в расправе над 66-летней сожительницей. В настоящее время следствием проводится экспертиза всех кухонных ножей, найденных в квартире убитой. Возможно, один из них - отмытое преступником от крови орудие убийства. Кстати, злодей постарался тщательно уничтожить следы: он убрал квартиру, вымыл с помощью средств дезинфекции полы (криминалисты нашли на месте преступления испачканный кровью жертвы флакон моющего средства).
Подозреваемый в убийстве попытался свалить вину на их с сожительницей общего знакомого, но тот оказался абсолютно непричастным к убийству. Допрос на полиграфе показал, что подозреваемый лжет.
- Октябрьским отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство»). Сегодня арестованному по обвинению в убийстве мужчине будет предъявлено обвинение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
++++
если мужчина в 30-45 лет свободен
Логика
к сожалению
да балаболка эта лариса..
Наталья
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