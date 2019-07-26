Происшествия

59 минут назад

Хромой мужчина обокрал автомобиль известного ведущего

10 1593
#кража

Утро для Вадима Фрумкина было не добрым.

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Ведущий мероприятий Вадим Фрумкин, известный как Vadson, сегодня утром обнаружил, что в его автомобиле разбито боковое стекло, а из салона пропал регистратор. Около 03:30, судя по записи камеры наблюдения, к машине Вадима Фрумкина подошел хромой мужчина. Он разбил боковое стекло и украл из автомобиля два подстаканника и неисправный видеорегистратор.

Вадим Фрумкин разместил видео кражи в социальных сетях с надеждой, что кто-то опознает вора. Кроме того, хромого злоумышленника уже ищет полиция.
10 1593
#кража

Комментарии (10)

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Хомс

7 минут назад
Выипать засланца
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Участковый

9 минут назад
Хохлятский почерк
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доброе

15 минут назад
так это ж пашинов...
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^_^

19 минут назад
Красава, неработающий регистратор держал на видном месте. В следующий раз 5-ти тысячные купюры банка приколов под лобовым оставь, тебе и днем машину разобьют.
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Витя

23 минуты назад
Убирайте свои драндулеты из дворов!
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Лида

38 минут назад
Алкашня и быдло на каждом шагу в обоссатых штанах
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Ы

45 минут назад
Выпить захотела хромая сволочь
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гость

49 минут назад
толку то , что написал заявление, ни кто не будет искать. Мой сын на месте поймал, того кто разбил стекло и регистратор снял, сдал в полицию, но увы... Того кого поймал не раз был судим за такие кражи, но потом нам в полиции сказали, что ущерб нанесен не значительный , поэтому дело не будут возбуждать
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Мама Стифлера

51 минуту назад
Известный ведущий и ушатаное корыто. У меня много сомнений
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9 район отмостит

51 минуту назад
какой-то стукач ваш диджей - зажал для хромого инвалида 2 пустых стакана
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