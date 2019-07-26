Хромой мужчина обокрал автомобиль известного ведущего

Утро для Вадима Фрумкина было не добрым.

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Ведущий мероприятий Вадим Фрумкин, известный как Vadson, сегодня утром обнаружил, что в его автомобиле разбито боковое стекло, а из салона пропал регистратор. Около 03:30, судя по записи камеры наблюдения, к машине Вадима Фрумкина подошел хромой мужчина. Он разбил боковое стекло и украл из автомобиля два подстаканника и неисправный видеорегистратор.



Вадим Фрумкин разместил видео кражи в социальных сетях с надеждой, что кто-то опознает вора. Кроме того, хромого злоумышленника уже ищет полиция.