Липецкое мороженое победило в региональном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»

В июле в ЦСМ Росстандарта по Липецкой области подвели итоги престижного ежегодного смотра-конкурса ведущих предприятий России.

Эксперты оценили представленную на конкурс продукцию липецких производителей. В число лучших товаров вошло мороженое АО «Липецкого хладокомбината». Оно получило высокие оценки по множеству характеристик, что позволило компетентному жюри рекомендовать ванильный пломбир «ГОСТ» в вафельнном стаканчике и пломбир «Варенька» в глазированном рожке с фруктовым наполнителем «Клубника» к выдвижению на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России».

Для АО «Липецкий хладокомбинат» это не первая награда в текущем году. Так, в феврале липецкое мороженое было признано лучшим по итогам одной из самых престижных премий России - «Здоровое питание». Ежегодно ее получают компании-лидеры, внёсшие существенный вклад в стимулирование и продвижение идей здорового питания среди потребителей.

АО «Липецкий хладокомбинат» победил сразу в двух номинациях премии «Здоровое питание» – «Лучшая компания-производитель» в России в категории «Мороженое»; и в специальной номинации «Выбор потребителей», где лучшим продуктом был признан ванильный пломбир «Варенька» с фруктовым наполнителем в вафельном стаканчике – гордость предприятия.

Мороженое «Варенька» – исключительный по своим вкусовым и органолептическим свойствам продукт. Гармоничное сочетание пломбира, изготовленного в соответствии со всеми требованиями ГОСТа и натурального фруктового наполнителя, аппетитного, как ароматное бабушкино варенье, придает этому мороженому неповторимый вкус, который любят и взрослые, и дети.

Руководство и сотрудники АО «Липецкий хладокомбинат» уверены, что эти награды – далеко не единственные, ведь предприятие не стоит на месте. Закупается новое оборудование, ежегодно происходит повышение квалификации персонала, совершенствуются системы контроля качества выпускаемой продукции. Именно такой грамотный подход и является гарантом качества продукции для потребителя и поводом для предоставления новых наград.

Фото предоставлено Липецким ЦСМ.



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