Полицейские нашли в доме жителя Липецка почти 400 граммов марихуаны

В результате оперативно–розыскных мероприятий в рамках межведомственной комплексной оперативно–профилактической операции «Мак–2019» сотрудниками наркоконтроля в момент сбыта марихуаны задержаны двое липчан.

Дома у одного из мужчин найдено около 375 граммов марихуаны, горшки в которых выращивались наркосодержащие растения.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».





