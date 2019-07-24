Происшествия

21 минуту назад

Полицейские нашли в доме жителя Липецка почти 400 граммов марихуаны

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#наркотики
Полицейские нашли в доме жителя Липецка почти 400 граммов марихуаны

В результате оперативно–розыскных мероприятий в рамках межведомственной комплексной оперативно–профилактической операции «Мак–2019» сотрудниками наркоконтроля в момент сбыта марихуаны задержаны двое липчан. 

Дома у одного из мужчин найдено около 375 граммов марихуаны, горшки в которых выращивались наркосодержащие растения.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 


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#наркотики

Комментарии (6)

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ЛТЗ

2 минуты назад
Отец Геннадий, Андрюху Арбуза с Тракторного тоже надо проверить. у него в тамбовщине на заброшенных огородах плантации
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, ,

3 минуты назад
И исполнителей - закладчиков наказать
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, ,

4 минуты назад
Задолбали травкой, смесями, солью, синтетикой. Весь город заплевали. Пора бы навести порядок с заказчиками, сбытчиками, крышей
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Наколмудака

4 минуты назад
!!!!
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админ

8 минут назад
попали ребята лет на 15 за какую то траву
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Отец Геннадий

11 минут назад
Когда проверят Тофика на ЛТЗ ???
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