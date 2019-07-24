Общество
сегодня, 10:30
В Липецке состоится «День открытых людей»
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Им в 2019 году станет 16 августа.
16 августа в парке Победы состоится молодежный фестиваль «День открытых людей». Мероприятие соберет талантливую молодежь уже в третий раз. Фестиваль начнется в 18 часов и продлится около двух часов.
На участие в «Дне открытых людей» уже подано почти три десятка заявок. Главными героями фестиваля станут молодые липчане творческих профессий — поэты, танцоры, вокалисты. Как сообщил GOROD48 организатор фестиваля Никита Алексеев, он не ожидал такого активного отклика от творческой молодежи Липецка. Причем, на поданных заявках число участников не ограничивается: организаторы принимают заявки вплоть до 5 августа.
Также на площадках парка Победы будут организованы интерактивные выставки. В их работе будет помогать волонтерский корпус из школы №47 «Делай добро». Липчане смогут увидеть и полистать книги местных авторов, причинять участие в кинематографическом мастер-классе. На одной из площадок будет идти соревнование художников-портретистов. К участию в фестивале планируют привлечь актеров театра и мастеров аквагрима.
Заявки на участие можно подавать здесь.
Напомним, первый «День открытых людей» проходил в Липецке в 2017 году. Этот проект по популяризации художественной и отечественной литературы, поэзии, развитию литературного языка и возрождению книги как духовного материала родился на смене молодежного форума «Область будущего».
На участие в «Дне открытых людей» уже подано почти три десятка заявок. Главными героями фестиваля станут молодые липчане творческих профессий — поэты, танцоры, вокалисты. Как сообщил GOROD48 организатор фестиваля Никита Алексеев, он не ожидал такого активного отклика от творческой молодежи Липецка. Причем, на поданных заявках число участников не ограничивается: организаторы принимают заявки вплоть до 5 августа.
Также на площадках парка Победы будут организованы интерактивные выставки. В их работе будет помогать волонтерский корпус из школы №47 «Делай добро». Липчане смогут увидеть и полистать книги местных авторов, причинять участие в кинематографическом мастер-классе. На одной из площадок будет идти соревнование художников-портретистов. К участию в фестивале планируют привлечь актеров театра и мастеров аквагрима.
Заявки на участие можно подавать здесь.
Напомним, первый «День открытых людей» проходил в Липецке в 2017 году. Этот проект по популяризации художественной и отечественной литературы, поэзии, развитию литературного языка и возрождению книги как духовного материала родился на смене молодежного форума «Область будущего».
3 498
Ф1
Путирасты
Григорьев