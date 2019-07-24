Общество

сегодня, 10:30

В Липецке состоится «День открытых людей»

3 498
#фестиваль #молодежь
В Липецке состоится «День открытых людей»

Им в 2019 году станет 16 августа.

16 августа в парке Победы состоится молодежный фестиваль «День открытых людей». Мероприятие соберет талантливую молодежь уже в третий раз. Фестиваль начнется в 18 часов и продлится около двух часов.

На участие в «Дне открытых людей» уже подано почти три десятка заявок. Главными героями фестиваля станут молодые липчане творческих профессий — поэты, танцоры, вокалисты. Как сообщил GOROD48 организатор фестиваля Никита Алексеев, он не ожидал такого активного отклика от творческой молодежи Липецка. Причем, на поданных заявках число участников не ограничивается: организаторы принимают заявки вплоть до 5 августа.

Также на площадках парка Победы будут организованы интерактивные выставки. В их работе будет помогать волонтерский корпус из школы №47 «Делай добро». Липчане смогут увидеть и полистать книги местных авторов, причинять участие в кинематографическом мастер-классе. На одной из площадок будет идти соревнование художников-портретистов. К участию в фестивале планируют привлечь актеров театра и мастеров аквагрима.

Заявки на участие можно подавать здесь.

Напомним, первый «День открытых людей» проходил в Липецке в 2017 году. Этот проект по популяризации художественной и отечественной литературы, поэзии, развитию литературного языка и возрождению книги как духовного материала родился на смене молодежного форума «Область будущего».
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#фестиваль #молодежь

Комментарии (3)

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Ф1

42 минуты назад
Посмотрим...
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Путирасты

53 минуты назад
Вы ,что там, писать разучились ?.
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Григорьев

54 минуты назад
Так открытых или добрых? Вы уж определитесь,а то вас Сидоровых не поймёшь
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