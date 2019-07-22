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59 минут назад

Липецкая вечЁрка: 2 000 обманутых, молодой любовник и испорченный памятник

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: 2 000 обманутых, молодой любовник и испорченный памятник

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 22 июля.

На улице Союзной молодым любовником убита 66-летняя женщина. Ее тело с множеством ножевых ранений нашел сосед. Любовник убитой пенсионерки ранее украл у нее все ювелирные украшения. Уроженец Читинской области стал сожительствовать с липецкой пенсионеркой, которая была старше его ровно на 30 лет, два года назад. Родственники женщины были против таких отношений, у них были основания считать, что основанием такого мезальянса были корыстные побуждения сожителя.

В Липецке осквернили бюст Сталина и пытались взорвать двери обкома КПРФ. Местные коммунисты смонтировали видео нападения на офис. На записи видна четверка злоумышленников, которые обливают бюст Сталина монтажной пеной и пытаются взорвать дверь. Полиция просит тех, кто опознал попавших на эту видеозапись участников нападения на офис КПРФ, позвонить по телефону 56-56-74.

Тем временем жертвами липецкого КПК «Капитал Инвест» стали около 2 000 вкладчиков. По словам вкладчиков, кто-то сотрудничал с «Капитал Инвестом» год, кто-то два, а кто-то и три. Суммы вносили все разные. Большинство не хочет оглашать размеры своих взносов. Но одна из пенсионерок, а именно они составляют костяк обманутых, называет сумму в 260 000 рублей.


...Отгремели День города и День металлурга. Как мы отмечали? Прошедшие праздники в цифрах!

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#вечёрка

Комментарии (1)

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53г

37 минут назад
Это единороссы осквернили Сталина .
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