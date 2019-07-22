Происшествия
41 минуту назад
Любовник убитой пенсионерки ранее украл у нее все ювелирные украшения
36-летний мужчина пока отрицает свое участие в расправе над 66-летней сожительницей.
Как уже сообщал GOROD48, на улице Союзной в Липецке в квартире была найдена зарезанная 66-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержали ее 36-летнего сожителя.
GOROD48 из источников в правоохранительных органах стали известные некоторые детали этого преступления.
Уроженец Читинской области стал сожительствовать с липецкой пенсионеркой, которая была старше его ровно на 30 лет, два года назад. Родственники женщины были против таких отношений. Но она заявляла своим детям, которые были старше нынешнего маминого гражданского мужа, что любит этого мужчину, хотя они не раз слышали оскорбления в ее адрес. У родственников были основания считать, что основанием такого мезальянса были корыстные побуждения сожителя.
И в самом деле, на содержание ранее судимого любовника пенсии 66-летней женщины было недостаточно. Поэтому она устроилась в несколько мест работать уборщицей. Но даже этих денег 36-летнему мужчине, иногда подрабатывающего грузчиком на Центральном рынке, очевидно, не хватало, так как недавно он сдал в ломбард все ювелирные украшения своей пассии. Женщина по настоянию родственников обратилась с заявлением в полицию о краже, уголовное дело было возбуждено, но это обстоятельство не помешало пенсионерке все также привечать этого человека.
Женщину убили несколькими ударами ножа. Преступник убрал за собой, вымыл полы, забрал орудие преступления, закрыл за собой на ключ входную дверь. Через сутки обеспокоенная молчанием мамы дочь позвонила ее соседям, у которых был запасной комплект ключей от ее жилья, попросила их открыть двери квартиры. Отперев двери и зайдя в комнату, сосед обнаружил убитую женщину.
Подозреваемый в убийстве любовник заявил, что не совершал преступления. Он попытался свалить вину на их с сожительницей общего знакомого, но тот оказался непричастным к убийству. Допрос на полиграфе показал, что подозреваемый лжет.
- По данному факту Советским отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство») - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
GOROD48 из источников в правоохранительных органах стали известные некоторые детали этого преступления.
Уроженец Читинской области стал сожительствовать с липецкой пенсионеркой, которая была старше его ровно на 30 лет, два года назад. Родственники женщины были против таких отношений. Но она заявляла своим детям, которые были старше нынешнего маминого гражданского мужа, что любит этого мужчину, хотя они не раз слышали оскорбления в ее адрес. У родственников были основания считать, что основанием такого мезальянса были корыстные побуждения сожителя.
И в самом деле, на содержание ранее судимого любовника пенсии 66-летней женщины было недостаточно. Поэтому она устроилась в несколько мест работать уборщицей. Но даже этих денег 36-летнему мужчине, иногда подрабатывающего грузчиком на Центральном рынке, очевидно, не хватало, так как недавно он сдал в ломбард все ювелирные украшения своей пассии. Женщина по настоянию родственников обратилась с заявлением в полицию о краже, уголовное дело было возбуждено, но это обстоятельство не помешало пенсионерке все также привечать этого человека.
Женщину убили несколькими ударами ножа. Преступник убрал за собой, вымыл полы, забрал орудие преступления, закрыл за собой на ключ входную дверь. Через сутки обеспокоенная молчанием мамы дочь позвонила ее соседям, у которых был запасной комплект ключей от ее жилья, попросила их открыть двери квартиры. Отперев двери и зайдя в комнату, сосед обнаружил убитую женщину.
Подозреваемый в убийстве любовник заявил, что не совершал преступления. Он попытался свалить вину на их с сожительницей общего знакомого, но тот оказался непричастным к убийству. Допрос на полиграфе показал, что подозреваемый лжет.
- По данному факту Советским отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство») - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
Я
Не.фигурируют
Гость
Гадание.на.кофейной.гуще