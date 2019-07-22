На улице Союзной молодым любовником убита 66-летняя женщина

Убийцей оказался ее 36-летний сожитель.

20 июля в квартире жилого дома по улице Союзной в Липецке убита 66-летняя женщина. Ее тело с множеством ножевых ранений нашел сосед.



По данным GOROD48, убийство произошло днем ранее, в пятницу. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в преступлении 36-летнего липчанина, оказавшегося сожителем погибшей. Известно, что он уже был судим. На время предварительного следствия мужчину заключили под стражу.



- По данному факту Советским отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ ("убийство") - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.

