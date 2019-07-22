Происшествия

35 минут назад

На улице Союзной молодым любовником убита 66-летняя женщина

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#убийство
На улице Союзной молодым любовником убита 66-летняя женщина

Убийцей оказался ее 36-летний сожитель.

20 июля в квартире жилого дома по улице Союзной в Липецке убита 66-летняя женщина. Ее тело с множеством ножевых ранений нашел сосед.

По данным GOROD48, убийство произошло днем ранее, в пятницу. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в преступлении 36-летнего липчанина, оказавшегося сожителем погибшей. Известно, что он уже был судим. На время предварительного следствия мужчину заключили под стражу.

- По данному факту Советским отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ ("убийство") - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства.
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#убийство

Комментарии (4)

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дед

37 секунд назад
Никто ничего никому не должен. Сепаратизм вообще нежелателен в семье. Но нищета даёт знать пьянством, безработицей, злобой на всё вокруг.
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дедка

2 минуты назад
бабка, "родители от детей должны жить отдельно" это к чему вообще?
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Гость

2 минуты назад
Название на город 48 огонь..
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бабка

17 минут назад
Каму помешала старуха.Но проблема в другом.Родители от детей должны жить отдельно. ДЛя этого должны быть другие зарплаты.И тогда меньше бытовых преступлении будет.Но проблема зарплат не решаема поэтому будут судить за 1000руб. Лет через 10 будут судить за 500руб. Системные проблемы никто не хочет видеть.
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