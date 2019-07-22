Прошедшие праздники в цифрах

День металлурга и 316-летие города Липецк отмечал со среды по воскресенье

9000 липецких ветеранов пригласили на стадион «Металлург» 17 июля. В концертной программе было задействовано свыше 700 участников.



350 юных жителей «Елецкого» одними из первых получили подарок к празднику – в микрорайоне открылся новый детский сад.



Сотни любителей экстрима собрались 18 июля в парке Победы, здесь открылся первый в городе скейтпарк.



8000 липчан посетили выступление Авраама Руссо в парке Победы 18 июля.



250 участников, самому юному из которых исполнилось два года, собрал детский сказочный велопарад, состоявшийся 19 июля в рамках открытия обновлённого парка НЛМК. В праздничных мероприятиях приняли участие сотни липецких семей.



Имена 15 лучших представителей различных профессий занесли на Доску почёта «Трудовая слава города Липецка», которая открылась 19 июля.



42 000 гостей 19 июля пришли на Молодёжный фестиваль «BLACK STAR» на Липецком городище.



70 000 липчан стали гостями фестиваля «Липецкое городище». Его 30 площадок работали с 19 по 21 июля.



20 июля состоялось открытие мемориала «Художник» - памятника народному художнику России и почётному гражданину Липецка Виктору Сорокину.



100 000 человек наблюдали за 23-минутным авиашоу, состоявшимся 20 июля. Непосредственно на Набережной выступление «Соколов России» смотрели 40 тысяч липчан.



50 000 жителей и гостей города пришли 20 июля на одну из главных площадей Липецка, Петра Великого, чтобы стать участниками грандиозного городского праздника «От прошлого к будущему», завершившегося большим салютом, сообщает администрация Липецка.



Также сегодня мэрия Липецка сообщила, что липчане оставили после себя в местах массовых гуляний 30 тонн мусора.

