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Путин: Янукович даже не думал о применении оружия против своих сограждан

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Экс-президент Украины Виктор Янукович не раз говорил Владимиру Путину, что даже и не думал о применении силы против мирных граждан, даже тех, кто взял в руки оружие, заявил российский президент в интервью Оливеру Стоуну.

Я знаю, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции", — вспоминает Владимир Путин.

Российский лидер полностью исключил участие в убийствах официальных властей. Расстрел протестующих был выгоден, прежде всего, организаторам государственного переворота.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что во время кризиса на Украине 2014 года он общался с Бараком Обамой, который тогда был президентом США. О чем конкретно договорились главы двух стран, Путин не уточнил. Упомянул только, что американцы свои обязательства не выполнили, сообщает www.vesti.ru

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