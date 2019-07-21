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Путин: Янукович даже не думал о применении оружия против своих сограждан
Экс-президент Украины Виктор Янукович не раз говорил Владимиру Путину, что даже и не думал о применении силы против мирных граждан, даже тех, кто взял в руки оружие, заявил российский президент в интервью Оливеру Стоуну.
Российский лидер полностью исключил участие в убийствах официальных властей. Расстрел протестующих был выгоден, прежде всего, организаторам государственного переворота.
Кроме того, Владимир Путин рассказал, что во время кризиса на Украине 2014 года он общался с Бараком Обамой, который тогда был президентом США. О чем конкретно договорились главы двух стран, Путин не уточнил. Упомянул только, что американцы свои обязательства не выполнили, сообщает www.vesti.ru