сегодня, 16:03
Дело о жестоком убийстве супругов на улице Демьяна Бедного направлено в суд
Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование дела 46-летнего уроженца Узбекистана, обвиняемого в убийстве двух лиц, с особой жестокостью и надругательством над телами умерших.
Следствие считает, что преступление он совершал с особой жестокостью, так как осознавал, что причинение большого количества телесных повреждений тупым твердым предметом и орудием, обладающим колюще-режущими свойствами, влечет острую физическую боль, мучения и страдания супругов. После убийства он расчленил тела, фрагменты упаковал в полиэтиленовые пакеты и спрятал в подполе дома.
О пропаже супругов, долгое время не выходивших на связь, в правоохранительные органы сообщили их родственники. Под подозрение попал их сосед. В связи с тем, что он скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск.
В ходе обыска дома обвиняемого, где предположительно могли находиться супруги в день исчезновения, и были обнаружены их тела. Расследованием занялась специально созданная следственная группа, в составе которой следователи и криминалисты ведомства.
В результате проведенного комплекса следственных действий и оперативных мероприятий обвиняемого задержали в одном из боксов гаражного кооператива, принадлежащего его работодателю, где он пытался свести счеты с жизнью. После оказания медицинской помощи, он был задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу.
В ходе расследования мужчина отказался от дачи показаний, выдвинув версию о своей непричастности. Вместе с тем его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранной доказательственной базой, в основе которой показания свидетелей, в том числе и находившейся в компании липчанки, покинувшей её незадолго до убийства. А также результаты судебных экспертиз, подтвердивших выводы следствия о наличии следов крови потерпевших на одежде подозреваемого. В настоящее время материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
липчанка
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