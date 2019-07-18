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Дело о жестоком убийстве супругов на улице Демьяна Бедного направлено в суд

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#убийство
Дело о жестоком убийстве супругов на улице Демьяна Бедного направлено в суд

Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование дела 46-летнего уроженца Узбекистана, обвиняемого в убийстве двух лиц, с особой жестокостью и надругательством над телами умерших.

По данным следствия, с 23 на 24 сентября 2018 года обвиняемый убил у себя дома во время застолья 38-летнего соседа и его 36-летнюю жену. Уроженец Узбекистана нанес гостям колото-резаные раны грудной клетки и шеи, повредив внутренние органы, а также причинил им травмы головы.

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Следствие считает, что преступление он совершал с особой жестокостью, так как осознавал, что причинение большого количества телесных повреждений тупым твердым предметом и орудием, обладающим колюще-режущими свойствами, влечет острую физическую боль, мучения и страдания супругов. После убийства он расчленил тела, фрагменты упаковал в полиэтиленовые пакеты и спрятал в подполе дома.

О пропаже супругов, долгое время не выходивших на связь, в правоохранительные органы сообщили их родственники. Под подозрение попал их сосед. В связи с тем, что он скрылся от правоохранительных органов, его объявили в розыск.

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В ходе обыска дома обвиняемого, где предположительно могли находиться супруги в день исчезновения, и были обнаружены их тела. Расследованием занялась специально созданная следственная группа, в составе которой следователи и криминалисты ведомства.

В результате проведенного комплекса следственных действий и оперативных мероприятий обвиняемого задержали в одном из боксов гаражного кооператива, принадлежащего его работодателю, где он пытался свести счеты с жизнью. После оказания медицинской помощи, он был задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу.

В ходе расследования мужчина отказался от дачи показаний, выдвинув версию о своей непричастности. Вместе с тем его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранной доказательственной базой, в основе которой показания свидетелей, в том числе и находившейся в компании липчанки, покинувшей её незадолго до убийства. А также результаты судебных экспертиз, подтвердивших выводы следствия о наличии следов крови потерпевших на одежде подозреваемого. В настоящее время материалы уголовного дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы или смертной казни, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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#убийство

Комментарии (6)

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липчанка

33 минуты назад
Так же у нас нет смертной казни?
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Хендай Москаль

45 минут назад
Не обоспался?
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Сырский

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Татарин

сегодня, 16:48
10 лет дадут условно ,это же руса убили
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Гость

сегодня, 16:35
Лена училась со мной в параллельном классе . ((
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Гостья

сегодня, 16:32
А в России разве предусмотрена смертная казнь? Город 48, что чушь пишите
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