Общество

сегодня, 08:50

В Липецкой области погибло 2400 пчелосемей

5 687
#мор пчел
В Липецкой области погибло 2400 пчелосемей

Врио губернатора Игорь Артамонов распорядился поддержать пчеловодов: на покупку новых пчелосемей будет выделено от 3150 до 3500 рублей.

Первый заместитель главы администрации области Николай Тагинцев резко раскритиковал заместителей глав районных администраций, курирующих сферу АПК, за случившийся на территории региона мор пчел.

По словам Николая Тагинцева, в области погибло 2400 пчелосемей. Полностью уничтожены мором 54 пасеки в разных районах области. Самую большую потерю понес житель села Мазейка в Добровском районе, у которого стали пустыми сразу 200 ульев.

- У меня к вам серьезные претензии. Кто дал вам право погубить этот бизнес? - обратился к заместителям глав районных администраций первый заместитель губернатора.

По словам Николая Тагинцева, Россельхознадзор, который раньше контролировал сферу оборота и применения пестицидов, решением правительства РФ лишился этой функции. Сейчас в России никто не контролирует процесс внесения ядохимикатов для борьбы с вредителями и сорняками.

- Уважаемые чиновники районных администраций! С сегодняшнего дня персональная ответственность за взаимодействие сельхозпроизводителей с пасечниками лежит на вас!

Есть такая поговорка: после драки кулаками не машут. Не машут, но выводы сделать было нужно. Как и возместить ущерб пчеловодам. Последнее сделано: врио губернатора Игорь Артамонов распорядился поддержать пчеловодов: на покупку новых пчелосемей будет выделено от 3150 до 3500 рублей. Причем средства на возмещение ущерба получат даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку. Деньги будут выделены из резервного фонда врио главы администрации Липецкой области. Также помощь владельцам пасек в добровольно-принудительном порядке окажут те аграрии, которые своевременно не предупредили пчеловодов об обработке полей химическим средствами. Заместителям глав районов и ветеринарным службам муниципалитетов поручено контролировать работу сельскохозяйственных предприятий и заранее предупреждать пчеловодов о предстоящей обработке полей.


фото: 1zoom.ru

5 687
#мор пчел

Комментарии (5)

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Житель

9 минут назад
А главе Мазейского с/с вообще пофиг. Походу будет рад если за пчёлами и местные жители вымрут?
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Блогодетель едросовский

17 минут назад
За чей счет возмещение? За наши налоги?
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парадокс

20 минут назад
Пчёлы гибнут.а жук колорадский никакой отравы не боится.В этом году замучились опрыскивать.потом начали веником стряхивать и уничтожать....
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Шарик

35 минут назад
эти ибланы пестицидники не понимают, что пчелы опыляют и их поля, козлы, забрать у них всю технику, пусть с серпом походят
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Правда

42 минуты назад
Говорите бизнес.А как же налоги.Пчеловоды что платят налог.А когда у частников уничтожали свиней сколько Вы возместили.
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