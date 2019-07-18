сегодня, 08:50
В Липецкой области погибло 2400 пчелосемей
Врио губернатора Игорь Артамонов распорядился поддержать пчеловодов: на покупку новых пчелосемей будет выделено от 3150 до 3500 рублей.
По словам Николая Тагинцева, в области погибло 2400 пчелосемей. Полностью уничтожены мором 54 пасеки в разных районах области. Самую большую потерю понес житель села Мазейка в Добровском районе, у которого стали пустыми сразу 200 ульев.
- У меня к вам серьезные претензии. Кто дал вам право погубить этот бизнес? - обратился к заместителям глав районных администраций первый заместитель губернатора.
По словам Николая Тагинцева, Россельхознадзор, который раньше контролировал сферу оборота и применения пестицидов, решением правительства РФ лишился этой функции. Сейчас в России никто не контролирует процесс внесения ядохимикатов для борьбы с вредителями и сорняками.
- Уважаемые чиновники районных администраций! С сегодняшнего дня персональная ответственность за взаимодействие сельхозпроизводителей с пасечниками лежит на вас!
Есть такая поговорка: после драки кулаками не машут. Не машут, но выводы сделать было нужно. Как и возместить ущерб пчеловодам. Последнее сделано: врио губернатора Игорь Артамонов распорядился поддержать пчеловодов: на покупку новых пчелосемей будет выделено от 3150 до 3500 рублей. Причем средства на возмещение ущерба получат даже те пчеловоды, у которых нет санитарных паспортов на пасеку. Деньги будут выделены из резервного фонда врио главы администрации Липецкой области. Также помощь владельцам пасек в добровольно-принудительном порядке окажут те аграрии, которые своевременно не предупредили пчеловодов об обработке полей химическим средствами. Заместителям глав районов и ветеринарным службам муниципалитетов поручено контролировать работу сельскохозяйственных предприятий и заранее предупреждать пчеловодов о предстоящей обработке полей.
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