Происшествия

сегодня, 10:21

Липецких пчел отравили мощным пестицидом

5 993
#мор пчел
Липецких пчел отравили мощным пестицидом

Правоохранительные органы ищут виновных в массовом море насекомых.

Как уже сообщал GOROD48, в начале июня в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение жителя села Волчье Добровского района с сообщением о факте массовой гибели пчёл. Но, как выяснилось уже на следующий день, мор насекомых был зарегистрирован в Добринском и Лебедянском районах.

6c93bfc58c36c2a813f7c5d163a00141.jpg

- Поступившее обращение и публикации СМИ природоохранной прокуратурой незамедлительно направлены в управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, областное управление Роспотребнадзора, в региональное управление ветеринарии для выяснения причин мора пчел. По данным сообщениям специалистами управления ветеринарии области с привлечением сотрудников подведомственных учреждений ветеринарии, управления сельского хозяйства области, территориальных подразделений УМВД России по Липецкой области, работников администраций сельских поселений и ФГБУ «Россельхозцентра» осуществлены комиссионные выезды в районы области с целью установления причин массовой гибели пчел, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.

Проверяющие обследовали 43 пострадавшие пасек в Добровском, Добринском и Лебедянском районах. Члены комиссий в присутствии владельцев пасек отобрали пробы подмора пчёл и мёда в сотах, а также пробы зеленой массы растений (сои, сахарной свеклы, подсолнечника, гороха) с каждого сельскохозяйственного поля в радиусе 3-4 км: это расстояние лёта рабочей пчел. Лабораторные исследования выявили в большинстве отобранных проб с пострадавших пасек наличие альфа-циперметрина, являющегося активным действующим веществом целого ряда пестицидных препаратов, которые, согласно данным, представленным агрономическими службами, применялись на близлежащих сельскохозяйственных полях.

- С учетом полученных объективных сведений органами внутренних дел продолжаются доследственные проверки. В зависимости от характера допущенных нарушений при применении пестицидов и агрохимикатов, а также наступивших отдаленных последствий виновным лицам может грозить уголовная либо административная ответственность.
Наряду с этим, граждане, которым был причинен материальный ущерб в результате нарушений требований законодательства при применении пестицидов, вправе самостоятельно обратиться к виновным лицам о взыскании нанесенного имущественного вреда в претензионном либо судебном порядке, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно СанПиН, не позднее чем за три дня до применения пестицидов сельхозпроизводители «должны обеспечить оповещение населения близлежащих населенных пунктов». Это делается при помощи СМИ и информационных щитов, выставленных на границах обрабатываемых участков. Как указано в правилах, «в целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел обработку следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой с обязательным оповещением владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в рекомендациях по применению конкретных препаратов». При обработках посевов обязателен «санитарный разрыв от мест постоянного размещения медоносных пасек - пять километров».

По сведениям портала «Мир пчеловодства», в России в прошлом году от отравлений пестицидами пострадали больше 100 тысяч пчелосемей (всего, по данным сельхозпереписи, в стране насчитывается 3 миллиона пчелиных семей). Падеж был отмечен в Волгоградской, Самарской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, Башкирии и на Алтае. В этом году массовая гибель насекомых случилась в Липецкой, Курской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Брянской областях. По данным того же источника, в России увеличиваются объемы применения пестицидов: в прошлом году на поля вылили 65 100 тонн ядохимикатов.


фото: yandex.by


5 993
#мор пчел

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Увася

11 минут назад
Пострадавшим пчеловодам, обязательно нужно наказать владельцев полей. Эти уроды все пчелосемьи загубили. Налицо состав преступления предусмотренного ст. 246 УК РФ. Добивайтесь возбуждения дела и привлечения виновных к уголовной ответственности!
ответить

Увася

16 минут назад
Город48, альфа-циперметрин это не пестецид а инсектицид. Смертелен для пчёл. Учите химию или хоть в Википедии почитайте.
ответить

Народ

23 минуты назад
Уваркину в тюрьму! Компанию Трио проверить! Химией отравили поля! Сажают ГМО!!!
ответить

Безответсвенность

42 минуты назад
Вседозволенность путинского режима приводит к страшным последствиям ,тол ли ещё будет!.( А может просто ЕГЭ -порождение дураков ).
ответить

житель

сегодня, 10:35
Вот тебе и передовые технологии в сельском хозяйстве....
ответить

Еще в рубрике

Водителя автобуса оштрафовали после нашей публикации
#автобус
3
Водителя автобуса оштрафовали после нашей публикации

сегодня, 10:49

Происшествия
Волонтеры просят помощи в поиске 24-летнего липчанина
#пропавшие без вести
Волонтеры просят помощи в поиске 24-летнего липчанина

сегодня, 09:36

Происшествия
Семейная ссора закончилась поджогом квартиры
#поджог
21
Семейная ссора закончилась поджогом квартиры

сегодня, 09:00

Происшествия
Пропавшую в Липецкой области девушку нашли за 3000 километров от дома
#пропавшие без вести
Пропавшую в Липецкой области девушку нашли за 3000 километров от дома

вчера, 20:15

Происшествия
В Липецкой области задержаны курьеры транснациональной наркогруппы с крупной партией героина
#наркотики
20
В Липецкой области задержаны курьеры транснациональной наркогруппы с крупной партией героина

вчера, 14:50

Происшествия
Антон Бабуцидзе хотел выйти из-под домашнего ареста под три миллиона рублей залога
#Антон Бабуцидзе
32
Антон Бабуцидзе хотел выйти из-под домашнего ареста под три миллиона рублей залога

вчера, 13:35

Происшествия