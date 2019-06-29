Происшествия
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Липецких пчел отравили мощным пестицидом
Правоохранительные органы ищут виновных в массовом море насекомых.
Как уже сообщал GOROD48, в начале июня в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило обращение жителя села Волчье Добровского района с сообщением о факте массовой гибели пчёл. Но, как выяснилось уже на следующий день, мор насекомых был зарегистрирован в Добринском и Лебедянском районах.
- Поступившее обращение и публикации СМИ природоохранной прокуратурой незамедлительно направлены в управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, областное управление Роспотребнадзора, в региональное управление ветеринарии для выяснения причин мора пчел. По данным сообщениям специалистами управления ветеринарии области с привлечением сотрудников подведомственных учреждений ветеринарии, управления сельского хозяйства области, территориальных подразделений УМВД России по Липецкой области, работников администраций сельских поселений и ФГБУ «Россельхозцентра» осуществлены комиссионные выезды в районы области с целью установления причин массовой гибели пчел, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
Проверяющие обследовали 43 пострадавшие пасек в Добровском, Добринском и Лебедянском районах. Члены комиссий в присутствии владельцев пасек отобрали пробы подмора пчёл и мёда в сотах, а также пробы зеленой массы растений (сои, сахарной свеклы, подсолнечника, гороха) с каждого сельскохозяйственного поля в радиусе 3-4 км: это расстояние лёта рабочей пчел. Лабораторные исследования выявили в большинстве отобранных проб с пострадавших пасек наличие альфа-циперметрина, являющегося активным действующим веществом целого ряда пестицидных препаратов, которые, согласно данным, представленным агрономическими службами, применялись на близлежащих сельскохозяйственных полях.
- С учетом полученных объективных сведений органами внутренних дел продолжаются доследственные проверки. В зависимости от характера допущенных нарушений при применении пестицидов и агрохимикатов, а также наступивших отдаленных последствий виновным лицам может грозить уголовная либо административная ответственность.
Наряду с этим, граждане, которым был причинен материальный ущерб в результате нарушений требований законодательства при применении пестицидов, вправе самостоятельно обратиться к виновным лицам о взыскании нанесенного имущественного вреда в претензионном либо судебном порядке, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Согласно СанПиН, не позднее чем за три дня до применения пестицидов сельхозпроизводители «должны обеспечить оповещение населения близлежащих населенных пунктов». Это делается при помощи СМИ и информационных щитов, выставленных на границах обрабатываемых участков. Как указано в правилах, «в целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел обработку следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой с обязательным оповещением владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в рекомендациях по применению конкретных препаратов». При обработках посевов обязателен «санитарный разрыв от мест постоянного размещения медоносных пасек - пять километров».
По сведениям портала «Мир пчеловодства», в России в прошлом году от отравлений пестицидами пострадали больше 100 тысяч пчелосемей (всего, по данным сельхозпереписи, в стране насчитывается 3 миллиона пчелиных семей). Падеж был отмечен в Волгоградской, Самарской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, Башкирии и на Алтае. В этом году массовая гибель насекомых случилась в Липецкой, Курской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Брянской областях. По данным того же источника, в России увеличиваются объемы применения пестицидов: в прошлом году на поля вылили 65 100 тонн ядохимикатов.
- Поступившее обращение и публикации СМИ природоохранной прокуратурой незамедлительно направлены в управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, областное управление Роспотребнадзора, в региональное управление ветеринарии для выяснения причин мора пчел. По данным сообщениям специалистами управления ветеринарии области с привлечением сотрудников подведомственных учреждений ветеринарии, управления сельского хозяйства области, территориальных подразделений УМВД России по Липецкой области, работников администраций сельских поселений и ФГБУ «Россельхозцентра» осуществлены комиссионные выезды в районы области с целью установления причин массовой гибели пчел, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
Проверяющие обследовали 43 пострадавшие пасек в Добровском, Добринском и Лебедянском районах. Члены комиссий в присутствии владельцев пасек отобрали пробы подмора пчёл и мёда в сотах, а также пробы зеленой массы растений (сои, сахарной свеклы, подсолнечника, гороха) с каждого сельскохозяйственного поля в радиусе 3-4 км: это расстояние лёта рабочей пчел. Лабораторные исследования выявили в большинстве отобранных проб с пострадавших пасек наличие альфа-циперметрина, являющегося активным действующим веществом целого ряда пестицидных препаратов, которые, согласно данным, представленным агрономическими службами, применялись на близлежащих сельскохозяйственных полях.
- С учетом полученных объективных сведений органами внутренних дел продолжаются доследственные проверки. В зависимости от характера допущенных нарушений при применении пестицидов и агрохимикатов, а также наступивших отдаленных последствий виновным лицам может грозить уголовная либо административная ответственность.
Наряду с этим, граждане, которым был причинен материальный ущерб в результате нарушений требований законодательства при применении пестицидов, вправе самостоятельно обратиться к виновным лицам о взыскании нанесенного имущественного вреда в претензионном либо судебном порядке, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Согласно СанПиН, не позднее чем за три дня до применения пестицидов сельхозпроизводители «должны обеспечить оповещение населения близлежащих населенных пунктов». Это делается при помощи СМИ и информационных щитов, выставленных на границах обрабатываемых участков. Как указано в правилах, «в целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел обработку следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой с обязательным оповещением владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в рекомендациях по применению конкретных препаратов». При обработках посевов обязателен «санитарный разрыв от мест постоянного размещения медоносных пасек - пять километров».
По сведениям портала «Мир пчеловодства», в России в прошлом году от отравлений пестицидами пострадали больше 100 тысяч пчелосемей (всего, по данным сельхозпереписи, в стране насчитывается 3 миллиона пчелиных семей). Падеж был отмечен в Волгоградской, Самарской, Ростовской областях, в Краснодарском крае, Башкирии и на Алтае. В этом году массовая гибель насекомых случилась в Липецкой, Курской, Воронежской, Рязанской, Тульской, Брянской областях. По данным того же источника, в России увеличиваются объемы применения пестицидов: в прошлом году на поля вылили 65 100 тонн ядохимикатов.
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