Пенсионерка нашла телефон школьника и отказалась его возвращать

За краденый подарок для сына ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Сразу семь краж сотовых телефонов раскрыли полицейские. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 15 марта в Чаплыгине в полицию обратилась 39-летняя женщина, у несовершеннолетнего сына которой украли телефон за 14 300 рублей.«Подросток, возвращаясь с друзьями из школы домой, потерял телефон. Обнаружив пропажу, он одолжил телефон у друга и позвонил на свой мобильный. Ему ответила незнакомая женщина, которая сказала, что найденный телефон теперь принадлежит ей», — отметили в полиции.Но новую хозяйку телефон — 59-летнюю пенсионерку из Чаплыгина быстро вычислили полицейские. Найденный телефон она отдала своему сыну, который вставил свою сим-карту и начал им пользоваться.Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы.А ещё в конце января в баре на проспекте 60-летия СССР у 34-летней женщины со стола украли сотовый телефон за 7 000 рублей. Отдел полиции № 6 установил подозреваемого — неработающего 38-летнего липчанина. Как оказалось, мужчина забрал чужой телефон со стола, за которым никого не оказалось, и подарил его своей сожительнице.Сейчас телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». За подарок для сожительницы мужчине грозит до двух лет лишения свободы.