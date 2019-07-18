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вчера, 20:19

Липецкая вечЁрка: массовая авария, дно рейтинга и шоу шаров

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: массовая авария, дно рейтинга и шоу шаров

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 17 июля.

Сегодня утром у областного суда произошла массовая авария. «ВАЗ» увело на лежачем полицейском и выбросило на встречку. Там он столкнулся с «Мерседес», а потом еще с тремя машинами. Липчане обратили внимание, что искусственная неровность не отмечена разметкой. В мэрию версию о несоблюдении правил монтажа лежачего полицейского опровергли: на подъездах к переходу давно стоят знаки, а разметка – не обязательная мера. Впрочем, она скоро там появится.

Максимальное число комментариев сегодня оставлено под сообщением «Липецкая область оказалась на дне бюджетного рейтинга». Липецкая область по росту доходов бюджета попала в аутсайдеры. В регионе зафиксирована отрицательная динамика налоговых и неналоговых доходов. Они по сравнению с июнем 2018 года упали на 3,3% и составили 19,8 млрд рублей. Всего доходы липецкого бюджета к 1 июня 2019 года, по данным РИА Рейтинг, составили 23,7 млрд рублей. При этом прирост общего бюджета составил 1,3%. Это — минимум для регионов Центрального Черноземья.

Тем временем региональным чиновникам удалось вернуть землю под долгостроем в 20 микрорайоне. Договор на аренду участка расторгнут арбитражным судом. Территория, выделенная под гостинично-развлекательный комплекс, не используется для завершения строительства, участок огорожен, но строительные работы не ведутся. Чиновники требовали от арендаторов внести ясность в план работ, но те от ответа уклонились. Тогда было принято решение вернуть землю через суд.

Не стоит забывать, что в День города липчане увидят настоящее шоу воздухоплавателей. Взлетят они в 18.00, и весь город увидит вереницу аэростатов, проплывающих над Липецком. Примерно в 18.40 аэростаты появятся над площадью Петра и снизятся над ней, без посадки. Здесь аэронавты обещают шоу, детали которого не раскрывают, чтобы устроить липчанам настоящий сюрприз. Говорят только одно: будет грандиозное шоу, которого Липецк никогда не видел.
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#вечёрка

Комментарии (1)

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Кока Клюшкин

вчера, 22:46
В Липе лежачие полицейские почти нигде не выделены разметкой, а знаки порой скрывают ветки. Фантомас тамбовский, ты чего деньги зажал на краску?
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