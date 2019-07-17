Движение в сторону Новолипецка из центра города затруднено из-за массовой аварии

На улице Карла Маркса столкнулись пять автомобилей.

Сегодня утром в Липецке на улице Карла Маркса столкнулись автомобили "ВАЗ", "Мерседес", "Фольксваген" и два "Пежо".



Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, автомобиль "ВАЗ-2114" двигался от моста в сторону площади Петра Великого, напротив Дворца правосудия "ВАЗ" наехал на лежачего полицейского и врезался в двигавшийся навстречу "Мерседес". Затем "четырнадцатая" ударилась на встречной полосе в "Фольксваген" и два "Пежо".







В аварии никто не пострадал. По направлению из центра в сторону Новолипецка образовалась пробка.







По данным сервиса "Яндекс пробки", скорость движения в районе затора составляет 2 - 3 км.ч.







