Происшествия

сегодня, 08:23

Движение в сторону Новолипецка из центра города затруднено из-за массовой аварии

63 6914
#авария #ДТП
2
Движение в сторону Новолипецка из центра города затруднено из-за массовой аварии

На улице Карла Маркса столкнулись пять автомобилей.

Сегодня утром в Липецке на улице Карла Маркса столкнулись автомобили "ВАЗ", "Мерседес", "Фольксваген" и два "Пежо". 

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, автомобиль "ВАЗ-2114" двигался от моста в сторону площади Петра Великого, напротив Дворца правосудия "ВАЗ" наехал на лежачего полицейского и врезался в двигавшийся навстречу "Мерседес". Затем "четырнадцатая" ударилась на встречной полосе в "Фольксваген" и два "Пежо".



В аварии никто не пострадал. По направлению из центра в сторону Новолипецка образовалась пробка. 



По данным сервиса "Яндекс пробки", скорость движения в районе затора составляет 2 - 3 км.ч.



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63 6914
#авария #ДТП
2

Комментарии (63)

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Как гость
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местный

1 минуту назад
Кстати этот знак на фото видно где 14 разбитая стоит
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местный

3 минуты назад
Вина в организации движения и тех кто за это отвечает Обратите внимание на знак ТОЛЬКО ПРЯМО который стоит в сторону НЛМК перед поворотом к Обл суду и Гипромезу Зачем он там и для кого ? Каждое утро там экипаж ДПС трется спрашивал у них по поводу этого знака в ответ невнятное блеяние Мол не мы его ставили а за каким хером вы существуете дпсники за что вы отвечаете ? А знак там уже года 4 стоит Установка знаков нанесение разметки только по согласованию с ГАИ а им все пох Вот и аварии и жизни загубленные на их совести
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Гость

16 минут назад
Задобали олени на колёсах!
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Жестянщик

19 минут назад
Судя по фото - работа с материалами на все пять машин потянет около миллиончика, ну, плюс-минус копейки. За четырку вообще молчу - только в утиль.
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Лена

28 минут назад
Все мнят себя асами , а на самом деле дерьмо. Поиграли в ездунов .
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Прокурор

32 минуты назад
Алексей. А, Вы правы! Если экипаж поставить в кармане у арб.суда вечерком в час пик, то каждого можно отаваривать за проезд под стрелку на красный, не уступив дорогу.
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Точный

44 минуты назад
Если чо то у меня Приора
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Точный

49 минут назад
Все водители на ВАЗах - настоящи 3,14дорасы
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да

51 минуту назад
хорошо если окажется что у виновника здоровые почки,а так жопа конечно
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♣Не понимаю♣

52 минуты назад
А за рулем 14-ой что пьяный был, что собрал всех, кого только можно было?
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